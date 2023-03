Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 5 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Vinícius Reis/AL-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Semana da Mulher

A semana na Assembleia gaúcha deve ser marcada pelas comemorações referentes ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. Uma série de atividades culturais devem ser realizadas no parlamento em celebração à data, assim como a tradicional sessão solene comemorativa, onde ocorre a entrega do Troféu Mulher Cidadã. Além disso, audiências públicas e lançamentos de campanhas para o público feminino deverão ocorrer.

Vidas femininas

Iniciando a semana celebrativa, a Procuradoria Especial da Assembleia lança a campanha “Vidas das Mulheres e Meninas – Ou a educação muda ou a violência continua”. Coordenada pela deputada Sofia Cavedon (PT), a iniciativa deve divulgar peças publicitárias a respeito do assunto nas redes sociais do parlamento gaúcho e encaminhar cartazes com orientações sobre o tema às escolas.

Desarquivamento de projetos

Projetos de Lei que foram apresentados por deputados do parlamento gaúcho e posteriormente arquivados, poderão retornar a ser discutidos na Assembleia, a partir do desarquivamento de mais de 300 iniciativas na semana passada. Os projetos foram resgatados a partir da reeleição de parlamentares que apresentaram as propostas em questão, mas que não conseguiram levá-las à votação no plenário. A partir do retorno, eles podem voltar a tentar a aprovação dos materiais pelos próximos 4 anos.

Olimpíadas rurais

Paparico Bacchi (PL) foi convidado para prestigiar a XXVIII Olimpíada da Associação da Juventude Rural de Agudo, município do interior do estado. O evento, que será realizado entre os dias 15 e 16 de abril, deve trazer uma série de competições que contam com 46 modalidades esportivas diferentes. O deputado agradeceu o convite e destacou que seu gabinete realizou a interlocução com a Secretaria Estadual do Esporte e Lazer para reivindicar o apoio do governo Estadual para o evento.

Aquisição de veículo

Um caminhão foi adquirido para o Corpo de Bombeiros de Ibirubá, no interior do estado, a partir da mobilização de lideranças do município e do deputado Sergio Peres (Republicanos) junto ao governo do Estado. Durante o ato de entrega do veículo, o secretário-geral de Administração e Planejamento da cidade, Vagner Oliveira, destacou a importância do trabalho em conjunto na aquisição para o CBM. “Comemoramos essa conquista, que é resultado de um esforço coletivo do nosso município.”

IPE Saúde

Integrantes do plano IPE Saúde devem participar nesta quarta-feira da sessão de Assuntos Gerais da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e Participação Legislativa Popular. Eles deverão apresentar ao colegiado, presidido pelo Dr. Thiago Duarte (União), um panorama da situação do plano de saúde.

Proteína animal

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo, irá receber na reunião desta quinta-feira, durante os Assuntos Gerais, representantes da cadeia produtiva estadual de proteína. O colegiado, presidido por Luciano Silveira (MDB), deve ouvir o grupo visitante sobre a questões relativas à alimentação animal, a qual vem sendo prejudicada em função da estiagem que ocorre no Rio Grande do Sul.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/noticias-da-assembleia-legislativa-do-rs-4/

Notícias da Assembleia Legislativa do RS