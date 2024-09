Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 10 de setembro de 2024

Abigeato segue sendo uma grave preocupação na Fronteira Oeste do RS. (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

Abigeato na Fronteira

O deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) solicitou à Comissão de Agricultura da Assembleia gaúcha a realização de uma audiência pública em Sant’Ana do Livramento para discutir a situação do abigeato na Fronteira Oeste do RS. O parlamentar relata que crimes do gênero seguem sendo uma grave preocupação na região, a qual traz muitos prejuízos aos produtores rurais locais. “Estamos propondo uma discussão aberta e transparente com a comunidade e as entidades, para assegurar a implementação de medidas concretas, identificar falhas na prevenção e combate ao crime e propor soluções eficazes e duradouras para a proteção das propriedades e a garantia da segurança na região”, pontua Lorenzoni.

Afroturismo no RS

A deputada Laura Sito (PT) protocolou um projeto de lei no Parlamento gaúcho para reconhecer como patrimônio cultural e material do RS a “Rota da Liberdade”, considerada a 1ª Rota do Afroturismo Sustentável do RS. Estendido de Osório a Santa Vitória do Palmar, o itinerário foi construído junto a lideranças quilombolas, como uma alternativa às rotas turísticas voltadas aos locais de origem europeia no Estado. “Estamos buscando criar as condições objetivas para que este novo roteiro turístico seja um sucesso, com intercâmbio com outras comunidades quilombolas do país que já possuem rotas turísticas estabelecidas, formação e capacitação. Mas, principalmente, linhas de crédito facilitadas para que as comunidades possam melhorar sua infraestrutura para receber os turistas”, destaca Laura.

Recuperação ferroviária

Atendendo às reivindicações da localidade de Pertile, no interior de Cachoeira do Sul, o deputado Airton Lima (Podemos) tem se mobilizado para avançar com ações de recuperação da malha ferroviária da região, severamente prejudicada pelas inundações de maio. Moradores do local relatam que, com a paralisação das operações ferroviárias, o transporte rodoviário tem sido sobrecarregado, afetando diretamente o desenvolvimento econômico local e a logística da região. Frente às demandas, Airton encaminhou um ofício ao DNIT solicitando informações sobre as ações que estão sendo adotadas para o setor. O parlamentar oficiou também a concessionária Rumo Logística, responsável pela malha ferroviária, cobrando a previsão de restabelecimento da estrutura de mobilidade e retorno das operações.

Concessionárias em pauta

A Comissão Especial para tratar dos serviços de Energia Elétrica no RS realiza nesta terça-feira sua primeira reunião para abordar a atuação das concessionárias de energia CEEE Equatorial e RGE na solução de problemas de fornecimento e restabelecimento de serviços. Presidido pelo deputado Edivilson Brum (MDB), o colegiado deve avançar com a deliberação sobre o plano de trabalho, requerimentos para escolha do relator, vice-presidente e prazos da comissão, além de avaliar sete solicitações de audiência pública.

Normalidade no IPE

O presidente da Assembleia gaúcha, Adolfo Brito (PP), deu continuidade nesta segunda-feira ao diálogo entre IPE Saúde, Fehosul e Federação RS, para garantir o retorno da normalidade do atendimento do Instituto em todo o Estado. Acompanhados do secretário-adjunto da Casa Civil, Gustavo Paim, os representantes das entidades dialogaram sobre uma série de números que visam ao equilíbrio financeiro dos procedimentos efetuados pelos grupos hospitalares, a partir de investimentos geridos e destinados pelo IPE. “Foi uma audiência importante e, a partir de agora, os encontros serão individuais para chegar a um entendimento a favor dos segurados do IPE para posterior protocolo a ser entregue à Justiça, onde tramita processo”, afirmou Brito.

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2024-09-10