Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 16 de setembro de 2024

Assembleia Legislativa iluminada com as cores do RS. (Foto: Fernando Gomes/ALRS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Seleção de diretores

A Comissão de Educação do Legislativo gaúcho debaterá nesta terça-feira, no período de Assuntos Gerais, o edital de seleção de diretores e vice-diretores da Rede Estadual de Ensino do RS para o triênio 2025-2027. O colegiado deve dialogar também, na mesma sessão, sobre ações de valorização dos profissionais da Educação, formação e concurso público, assim como acerca da inclusão da indústria criativa entre os setores do Estado que precisam receber auxílio no pós-enchente para retomada das atividades.

Cuidar de quem cuida

Em discurso sobre as mobilizações do Setembro Amarelo no plenário da Assembleia gaúcha, na última semana, o deputado Professor Issur Koch (PP) destacou a necessidade de debates sobre questões de saúde mental nas tropas de segurança do RS. O parlamentar relata que há altos índices de depressão, suicídios e outros entre os efetivos das polícias do Estado, pontuando que, muitas vezes, “a arma que mais mata policiais é a própria arma”. Para Koch, que defende a discussão do tema para além do mês de setembro, a sociedade não tem enfrentado o assunto com mais veemência porque desconhece os números reais sobre a situação. “Precisamos entender que o estado precisa cuidar de quem cuida da gente”, destaca o parlamentar.

Polinizar Cidades

O deputado Sergio Peres (Republicanos) celebrou nas redes sociais a sanção do Executivo estadual sobre a lei que cria o Programa Polinizar Cidades. A medida pretende, dentre outras ações, avançar com a divulgação e conservação das abelhas nativas sem ferrão no RS, além da instalação de meliponários em espaços verdes das áreas urbanas e formação de guardiões e multiplicadores dos insetos nos municípios gaúchos. Para Sergio, autor do texto, a medida representa um significativo avanço para a cadeia produtiva do mel e para as ações de educação ambiental. “A criação de abelhas-sem-ferrão é alternativa de renda ao produtor rural, é desenvolvimento econômico para o nosso Estado, é preservação do ecossistema e é saúde na mesa dos gaúchos”, destaca o deputado.

Mulheres no futebol

O projeto de lei da deputada Luciana Genro (PSOL) que institui o dia 15 de março como o Dia Estadual do Futebol Feminino no RS avançou na Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento gaúcho. Em tramitação nas demais comissões da Casa, o texto visa proporcionar o reconhecimento da importância do futebol feminino através da celebração na data, marcada pelo nascimento de Márcia Taffarel, gaúcha de Bento Gonçalves que é considerada uma das pioneiras do futebol feminino no RS. “É evidente que as diferenças entre o futebol feminino e o masculino ainda existem, assim como em outros setores, com as diferenças entre salários, premiações, visibilidade e condições de trabalho. Assim, a minha proposição visa trazer maior conscientização e apoio acerca da modalidade”, destaca Luciana.

Semana Farroupilha

O Espaço de Exposição Deputado Carlos Santos, no térreo da sede do Legislativo gaúcho, recebe nesta semana uma mostra sobre a Semana Farroupilha, articulada pelo deputado Gaúcho da Geral (PSD). As homenagens à semana de celebração da cultura gaúcha se estendem também à fachada do Palácio Farroupilha, que, até o dia 20 de setembro, segue iluminado com as cores do Rio Grande do Sul, por proposição da Mesa Diretora.

