Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 23 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Assembleia Legislativa do RS. (Foto: Marcelo Oliveira AL/RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Mulheres do Hip Hop

A Assembleia gaúcha instalará na próxima quinta-feira a Frente Parlamentar em Defesa das Mulheres do Hip Hop do RS. Articulado pela deputada Laura Sito (PT), o colegiado deve avançar na elaboração de políticas públicas e possíveis proposições legislativas que incentivem e fortaleçam o movimento, especialmente entre representantes femininas, com manifestações ambientais, pedagógicas, culturais, artísticas, políticas, sociais e antirracistas. A parlamentar destaca que a expressão cultural representa, para muitas mulheres da periferia, uma estratégia de sobrevivência da cultura popular, além de uma forma de visibilidade de grupos excluídos que, através do movimento, encontram possibilidades reais de mudança e transformação social. “O Hip Hop é uma ação política que acontece a partir do corpo que dança, desenha, pensa, fala, reflete, sobre os problemas que reverberam nas estruturas sociais que habitamos”, pontua Laura.

Debate sobre água

O presidente da Assembleia gaúcha, Adolfo Brito (PP), vai à Santa Cruz do Sul na próxima sexta-feira para a realização do segundo seminário “RS Sustentável: Cada Gota Conta – Para Mais ou Para Menos, o Debate sobre Água é Agora”. O evento integra a série de debates regionais articulados pela Presidência da Casa no interior do estado, de modo a promover o debate de pautas relacionadas à Reservação de água, Irrigação e Piscicultura, que marcam a atual gestão do Legislativo.

Incentivo à doação

A fachada do Palácio Farroupilha recebe ao longo desta semana a iluminação na cor verde em alusão à Semana Estadual de Doação de Órgãos. A ação simbólica no Parlamento gaúcho, articulada pela deputada Eliana Bayer (Republicanos), busca dar atenção à campanha de conscientização sobre o amplo número de pessoas que aguardam nas filas de transplante e a importância da doação de órgãos e tecidos.

Legado de fé

A deputada Eliana Bayer (Republicanos) entregou na última semana a Medalha da 56ª Legislatura ao pastor Lauro Doriel, líder estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus no RS. A parlamentar afirma que a entrega da honraria reconhece o “incansável trabalho” de fé e dedicação realizado pelo líder religioso junto à comunidade gaúcha, e que se estende também aos ministérios evangélicos que apoiam a expansão da igreja por todo o estado. “Que esse legado continue transformando vidas”, destaca Eliana.

Reforço hospitalar

O deputado Claudio Tatsch (PL) entregou na última semana uma emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil ao Hospital de Portão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O montante deve ser utilizado para a realização de cirurgias de retirada de vesícula na unidade hospitalar, gerida pela entidade privada Fundação Hospitalar Educacional e Social de Portão.

Parlamentares Alemães

O Memorial do Legislativo gaúcho, localizado junto ao Palácio Farroupilha, segue até o final de 2024 sediando a exposição “Parlamentares Alemães”. Realizada em alusão ao Bicentenário da Imigração, a mostra cultural permanece aberta à visitação pública de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

*brunolaux@pampa.com.br

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/noticias-da-assembleia-legislativa-do-rs-411/

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2024-09-23