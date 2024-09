Cláudio Humberto Aécio é apoiador “secreto” do prefeito Fuad em BH

Por Cláudio Humberto | 24 de setembro de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Longe dos holofotes desde o escândalo de corrupção na Lava Jato, o deputado Aécio Neves (PSDB-MG) tenta voltar ao poder apoiando quase secretamente a reeleição do prefeito de Belo Horizonte Fuad Noman (PSD). Amigos do tucano brincam: “ele sofre de crise de abstinência do poder”, vendo em Fuad a esperança de retomar o protagonismo. Aécio precisa combinar os “russos”: Fuad está em 3º nas pesquisas, tem menos da metade do líder, Mauro Tramonte (Republicanos).

Ciscando pra dentro

Além da própria força eleitoral, Tramonte ganhou apoio de lideranças como Alexandre Kalil, ex-prefeito de BH muito popular em Minas.

Nem aí em 2020

Em 2020, o PSDB não apoiou a chapa de Fuad, que era vice de Kalil, mas este ano os tucanos até desistiram da candidatura própria.

Tucano já era?

Aécio parece resistir à passagem de bastão em Minas, após as duas eleições de Romeu Zema (Novo) e o despertar de Kalil para a política.

Intenções de voto

A mais recente pesquisa Marca (MG-00538/24) mostra a liderança de Tramonte (31,3%) contra 15,4%% de Bruno Engler e 14,7% de Fuad.

PT admite Marina ‘Autoridade’, mas saindo do MMA

Líderes do PT tentam convencer Lula (PT) a se livrar da ministra mosca-morta do Meio Ambiente, Marina Silva, agora que ela finalmente admitiu ter sido “insuficiente” a ação do governo contra os incêndios de matas e florestas no Brasil, os mais devastadores em 20 anos. O PT nunca engoliu a nomeação de Marina porque ela abandonou o partido para criar o Rede e sempre desdenhou da liderança de Lula. Agora, o PT admite Marina na “Autoridade Climática”, desde que deixe o cargo de ministra.

Briga no governo

Mais uma vez, o embate está entre o ministro Rui Costa (Casa Civil) e o PT de Gleisi Hoffmann, que detesta Marina e é correspondida.

Fatias

Marina quer continuar ministra, mas indicando mais um “parceiro” de ONG para a “Autoridade”, que ficaria subordinada ao seu gabinete.

Pra depois

Lula tentou resolver o impasse antes da assembleia da ONU. Não deu. Prometeu bater o martelo na volta, no máximo até o início de outubro.

Tudo como dantes

A expectativa, até no próprio governo Lula, é que o ‘X’ volte a funcionar no Brasil até o fim desta semana. Será retorno da rede social como era antes, com perfis censurados e obedecendo ao Supremo.

Jornalismo na veia

Sobrou para a rede inglesa BBC a revelação de que Lula (PT) recebeu executivos da petroleira multinacional Shell antes de seu discurso “pró-meio-ambiente” nas Nações Unidas, em Nova York (EUA).

Indignação seletiva

A reunião secreta de Lula com executivos da Shell nos EUA pegou mal… nas redações dos veículos de comunicação, mas o mercado gostou: ações da petroleira fecharam em alta de 0,4% na segunda (23).

É ruim, esconde

O FBI encontrou bilhete no qual o homem preso admite que fracassou na tentativa de matar Donald Trump, mas a agência de notícias AP ainda chama isso de “aparente tentativa de assassinato”. Fez escola Rubens Ricúpero, ex-ministro de Itamar Franco: “o que é ruim a gente esconde”.

É uma droga

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) cobrou do governo explicações sobre como um caminhão dos Correios foi usado para transportar duas toneladas de maconha em Cascavel (PR). A PRF apreendeu o veículo.

Nery faz muita falta

Faleceu no Rio Sebastião Ney, 93, um dos jornalistas e escritores mais importantes do nosso tempo. As despedidas começam às 8h desta terça (24) na capela 7 do crematório do Memorial do Carmo, no Rio.

É recorde!

O Brasil bateu recorde e emitiu 183 milhões de toneladas de carbono devido aos incêndios. Foram 65 milhões de toneladas só em setembro. A conta é do Serviço de Monitoramento Atmosférico Copernicus.

Brasil em chamas

O senador Marcos Rogério (PL-RO) cobra mais ação e menos lacração do governo Lula contra os incêndios que destroem o País, “discursos vazios não apagam incêndio. O Brasil precisa de ação imediata”.

Pergunta na operação

Dois escândalos, duas medidas?

PODER SEM PUDOR

A ditadura da poesia

Nomeado interventor do Amazonas por Getúlio Vargas, o poeta Álvaro Maia sempre encontrava tempo para cometer versos. Mas dava duro. Certo dia, o prefeito de Lábrea reclamou do promotor da cidade: “O senhor precisa demitir o homem. Ele bebe muito, dá escândalo. Até já ficou nu na beira do rio. E isso não é nada, há coisa muito pior…” O interventor se interessou: “⁠É mesmo?” O prefeito se animou: “Além de todos os vexames, ele ainda é poeta!” O prefeito foi posto pra fora do gabinete e demitido no mesmo instante.

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – redacao@diariodopoder.com.br)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

