Cláudio Humberto Governo “confia no STF” para resolver o IOF

Por Cláudio Humberto | 10 de julho de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A reunião para tentar resolver a crise do IOF, na casa do presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), terça (8), começou com os ministros de Lula de mãos vazias e acabou em irritação. Parlamentares avaliam que o governo aposta exclusivamente no Supremo Tribunal Federal para solucionar o impasse. Além de Motta, os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), Jorge Messias (AGU) e o senador Davi Alcolumbre (União-AP) deram as caras.

Nada de novo

Haddad, com relação desgastada com a Câmara, choveu no molhado e apenas defendeu a manutenção do aumento do imposto.

Sova de votos

Haddad ouviu que é impossível para Motta (e Alcolumbre) desprezar os 383 votos na Câmara. No Senado, a votação foi até simbólica.

Truco?

Gleisi apostou na pressão contra o Congresso. Disse que, sem o aumento, sobraria o contingenciamento das emendas parlamentares.

Só passeou

O AGU “Bessias”, apesar de escalado para reforçar que o governo vai insistir na ação no STF, sugeriu solução política. Ninguém deu ouvidos.

Psol é o partido que mais acionou o STF em 2025

Levantamento do instituto Nexus aponta que o Psol é o partido que mais apelou ao Supremo Tribunal Federal (STF) no primeiro semestre de 2025: seis ações. O PDT de Carlos Lupi, ex-ministro da Previdência demitido após o escândalo do roubo aos aposentados do INSS, é o segundo colocado: cinco ações no Supremo. No total, partidos acionaram a Corte 21 vezes nos primeiros seis meses do ano.

Psó no tapetão

O Psol pediu, assim como o PDT e Rede, que o STF revertesse a decisão da Câmara de suspender a ação penal contra deputado.

Semi-aceito

O Psol também pediu que o STF derrubasse a decisão do Congresso de impedir o aumento do IOF pretendido por Lula e Fernando Haddad.

Resto distante

O PL de Jair Bolsonaro entrou com três ações no STF. Novo, PP, PRD, PSDB, PT, PV, Podemos e Solidariedade fizeram um pedido cada.

Pior dos cegos

Antes mesmo de Donald Trump anunciar tarifas de 50% contra o Brasil, Paulo Teixeira (Des. Agrário) se apressou para culpar a relação azeda entre os dois países em… Jair Bolsonaro. Por “atiçar” o americano.

Culpa do Bolsonaro?

Pista da relação entre Lula e Trump: após a tentativa de assassinato ao americano, em 2024, Lula disse publicamente que Trump tentaria “tirar proveito disso” e “se fosse encomendado não saía melhor”.

Janja na Secom

Ganha força na internet jocosa campanha “Janja na Secom”, do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). É irônico pedido após mais uma declaração da primeira-dama arrastar o governo para mais desgaste.

Soraya de saída

A senadora Soraya Thronicke (Pode-MS) teve encontro reservado com Aécio Neves na sede do PSDB, em Brasília, e indica que está de saída do Podemos, após a fusão negociada pelo partido com o PSDB melar.

Remendo

O deputado Luiz Philippe de Orléans e Bragança (PL-SP) é contra a proposta de reforma do IR, diz que “é remendo que mantém injustiças” e “penaliza empresas e empurra a conta para estados e municípios”.

Brasília no topo

Ranking da AirHelp com os 250 melhores aeroportos do mundo tem só um brasileiro no Top 10: Brasília (4º). Em 2022/2023, o aeroporto do Recife (PE) era o segundo, mas despencou para 45º.

Demagogia fiscal

Rogério Marinho (PL-RN) condena a estratégia de Fernando Haddad (Fazenda) de dividir o Brasil entre bons pagadores e inimigos do povo: “A velha tática do nós contra eles, agora travestida de imposto”.

Só o Fogão

“Só o Botafogo” virou assunto do dia no ‘X’ ontem (9), durante a vitória de 4 a 0 do PSG sobre o Real Madrid, talvez o maior time do mundo. Apenas o Fogão bateu o time francês na Copa de Mundo de Clubes.

Pensando bem…

…os vira-latas vão pagar 50%, os cachorros de raça também.

PODER SEM PUDOR

Respeite minha carroça

Folclórico político capixaba, Amocim Leite era prefeito de São Mateus quando soube que o então governador, Gerson Camata, comprara um automóvel Opala Diplomata para sua mordomia. Era o mais luxuoso, nos tempos das carroças. Amocim comprou um igual e foi se exibir em Vitória. Foi recebido por um assaltante, no centro: “Isto é um assalto, mãos ao alto!”. Amocim se ofendeu: “⁠Monza a álcool? Ô rapaz, eu compro um Opala Diplomata último modelo, a gasolina, e você diz que é um Monza a álcool? Tenha a santa paciência!”

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – Instagram: @diariodopoder)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

