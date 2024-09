Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 28 de setembro de 2024

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Reivindicação atendida

Atendendo à reivindicação de diretores e líderes educacionais articulados pela Comissão de Educação da Assembleia gaúcha, a Secretaria Estadual da Educação anunciou nesta sexta-feira a prorrogação do prazo de inscrições para o Curso Preparatório para a Gestão Escolar. A formação assíncrona, disponível no Portal da Educação do RS, integra os pré-requisitos para as candidaturas no processo seletivo para diretores e vice-diretores de escolas estaduais. A partir da decisão, interessados em disputar as vagas para o triênio 2025-2027 poderão se inscrever no curso até o dia 5 de outubro. A deputada Sofia Cavedon (PT), presidente do colegiado, celebrou a decisão nas redes sociais, ainda que reconhecendo a alteração como insuficiente. “Tá difícil de encontrar sensibilidade na secretária, melhor seria para o início do ano próximo!”, destacou a parlamentar.

Fechamento iminente

A deputada Luciana Genro (PSOL) voltou a criticar nesta sexta-feira o processo de privatização dos parques dos cânions em Cambará do Sul, frente à possibilidade de fechamento dos locais. A parlamentar destaca que o comércio local da região vem sendo esvaziado com a queda no turismo, a qual atribui à disponibilização de ingressos a mais de R$100 para a entrada nos espaços. “Infelizmente, essa foi a escolha do governo Bolsonaro, em 2021, e o mesmo aconteceu com os parques estaduais do RS, cuja privatização eu votei contra. Agora, quem paga o preço é a comunidade local e todos os gaúchos que não conseguem visitar o parque”, destaca a parlamentar.

Novo começo

O deputado Edivilson Brum (MDB) representou o Parlamento gaúcho nesta sexta-feira durante o ato de entrega das chaves de 86 moradias temporárias em Estrela, pelo governo estadual. Em publicação nas redes sociais, o parlamentar destacou o momento simbólico no entorno da concessão das moradias, que, segundo Brum, representa um novo começo para as famílias impactadas pela catástrofe climática. “A ação permitirá a desativação dos últimos três abrigos públicos do município, devolvendo dignidade e renovando a esperança de quem tanto sofreu com as enchentes”, destaca o deputado.

Mérito Farroupilha

O vice-presidente do Parlamento gaúcho, Paparico Bacchi (PL), participou nesta semana da entrega da medalha de Mérito Farroupilha, da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, ao piquete ‘Os Tropeiros’. A homenagem, proposta pelo vereador Horácio Rech, foi mobilizada em reconhecimento à relevância da entidade na manutenção da cultura gaúcha na região. “Parabenizo o grande trabalho desenvolvido pelo patrão do grupo homenageado, Silvio Renato Zin, e a todos que fazem parte desse movimento, pelo grande trabalho em prol da preservação da cultura gaúcha, contribuindo para manter viva a nossa tradição”, destacou Paparico.

Emenda confirmada

O deputado Adolfo Brito (PP) recebeu nesta semana a confirmação de pagamento de recursos oriundos de emenda parlamentar de sua autoria, para o Orçamento do Estado do ano de 2024, destinados à Escola de Ensino Fundamental Santo Carniel, de Sobradinho. O montante de R$50 mil será encaminhado para a aquisição de móveis e equipamentos para as salas de aula do educandário.

2024-09-28