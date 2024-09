Colunistas Mais uma da Copape

Por Leandro Mazzini | 27 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A Copape atuou como um polvo no mercado de combustíveis no Brasil nos últimos anos, estendendo sua operação com laranjas e em empresas do ramo em outros Estados. A Polícia Civil de Mato Grosso acaba de desbaratar o bando no Estado, com a Operação Barril Vazio. A Copape, que segundo o Instituto Combustível Legal seria o braço operacional da facção PCC, e que teve operação interditada pela Agência Nacional de Petróleo, já havia enganado o órgão federal com outra formuladora. A operação obrigou o braço da empresa no MT a suspender a distribuição. Os laranjas dessa formuladora comprada pelo grupo paulista, segundo as investigações, usaram escrituras públicas de terras contínuas e documentos falsificados para aumentar o capital social da empresa e assim obter na ANP a licença para operação. A Coluna apurou no mercado de combustíveis que todos os pedidos de gestão de formuladora de combustíveis existentes hoje na Agência são direta ou indiretamente ligados ao grupo suspeito.

Homem de Bukele

O presidente Nayib Bukele indicou para embaixador de El Salvador no Brasil o seu ministro-conselheiro em Washington, Luis Alberto Bermúdez, a quem o Itamaraty já concedeu o agrément. Bermúdez é um diplomata experiente com fortes laços nos EUA, onde se graduou, e chega a Brasília com a missão de melhorar as relações bilaterais, chamuscadas pelo discurso duro de Bukele contra a esquerda latino-americana.

E aí, companheiro?

Gustavo Petro, presidente da Colômbia, deu o cano em Lula da Silva em Nova York. Eles teriam uma audiência na quarta (25) mas o colombiano preferiu se reunir com a diretora-geral do FMI, demonizado pela esquerda. Petro está fugindo de Lula, que afaga Nicolás Maduro, enquanto a Colômbia cobra duramente as atas eleitorais escondidas.

Sinfonia sino-brazuca

Depois de se aproximar do Exército – o Comandante da Força visitou Pequim em julho – a China agora faz um approach com a Marinha que, não por acaso, comanda o ambicioso e cobiçado Programa Nuclear de submarinos. Ontem, na Lapa do Rio de Janeiro, 100 músicos militares dos dois países se apresentaram num concerto sinfônico.

Pé na estrada

O governador Mauro Mendes (MT) assinou a Ordem de Serviço para o asfaltamento de 80 km da MT-119, a binacional Brasil-Bolívia, que vai facilitar a exportação pelo Pacífico por Chile e Peru. O Congresso quer acompanhar. O senador Wellington Fagundes (PL-MT) propôs que as comissões de Relações Exteriores e de Infraestrutura visitem as cidades Vila Bela da Santíssima Trindade (MT) e San Ignácio, na Bolívia.

Let’s talk

O deputado Luiz Philippe Bragança (PL-SP) quer debater, na Comissão de Relações Exteriores, o bloqueio do X no Brasil com representantes da Câmara dos Estados Unidos. Especificamente com Chris Smith, presidente do Subcomitê de Direitos Humanos, e María Elvira Salazar, presidente do Subcomitê do Hemisfério Ocidental.

(colunaesplanada@gmail.com)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/mais-uma-da-copape/

Mais uma da Copape

2024-09-27