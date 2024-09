Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 27 de setembro de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Investimentos em IA

A Microsoft anunciou nesta quinta-feira que investirá quase R$15 bilhões em infraestrutura de nuvem e inteligência artificial ao longo de três anos no Brasil. Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento do ecossistema de IA no país, a empresa deve também oferecer treinamento em habilidades no setor para 5 milhões de pessoas, através do programa ConectAI.

Corte para apostadores

Em meio à polêmica dos dados do BC sobre o número de usuários do Bolsa Família nas plataformas de bets, o deputado Tião Medeiros (PP-PR) apresentou uma proposta que sugere o corte de programas sociais a beneficiários que fizerem apostas esportivas. O parlamentar alega que os mecanismos sociais são “desonrados” ao serem utilizados em atividades do gênero, frente ao seu propósito de ajudar as pessoas a “levar mais alimentos, vida e dignidade para dentro de casa”.

Bets em pauta

Também na esteira das repercussões sobre os perigos das bets no Brasil, entidades do setor convocaram representantes do varejo e do segmento de serviços para uma reunião com o governo federal sobre a temática. As associações pretendem direcionar as preocupações sobre o segmento, propondo, através do diálogo, ações efetivas para o avanço da regulamentação.

Cânhamo no Brasil

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, reuniu-se nesta semana com representantes da indústria do cânhamo para discutir os aspectos da regulamentação do plantio da fibra derivada da cannabis no Brasil. Ainda que a liberação da atividade no país esteja em discussão no Senado, o líder ministerial destacou a importância de discussões modernas na pasta federal, alinhadas com as necessidades dos produtores e as oportunidades de mercado.

Porto no Litoral

O governo federal anunciou nesta quinta-feira que será assinado em outubro o contrato para o início da construção do Porto Meridional de Arroio do Sal, no Litoral Norte do RS. A obra contará um investimento de mais de R$1,3 bilhão, com a expectativa de geração de mais de 2 mil empregos diretos e quase 5 mil indiretos.

Mudanças para prisões

Segue tramitando na Câmara o projeto de lei de autoria do ex-senador Flávio Dino, atual ministro do STF, que define novos critérios para a decretação de prisão preventiva e da conversão da prisão em flagrante em preventiva. Já validado no Senado, o texto estabelece também a coleta de material genético de criminosos presos em flagrante por crimes violentos.

Papel simbólico

Parlamentares do PT no Congresso vem criticando nos bastidores a atuação da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em meio à crise dos incêndios no país. Os congressistas avaliam que, atualmente, o papel da líder ministerial possui um caráter mais simbólico do que “executivo”, frente à urgência que o cenário demanda.

Prejuízos das queimadas

Um levantamento da Confederação Nacional do Agronegócio divulgado nesta quinta-feira aponta uma previsão de ao menos R$14,7 bilhões em prejuízos no setor entre junho e agosto, decorrentes dos incêndios que atingem o Brasil. Os danos se dividem entre perdas em pastagens, cercas, produção canavieira e outras culturas temporárias e permanentes.

Modificações necessárias

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado recebeu representantes da Confederação Nacional do Agronegócio nesta semana para uma audiência pública sobre os impactos da regulamentação da Reforma Tributária no setor. A entidade do agro avalia que algumas modificações devem ser feitas no texto, de modo a garantir a competitividade dos empreendedores familiares rurais e evitar o aumento de impostos sobre o preço dos alimentos.

Posse na Esplanada

O Palácio do Planalto realiza nesta sexta-feira a cerimônia de posse da nova ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo. Professora e assistente social, a líder ministerial vem desempenhando funções da pasta desde o dia 11 de setembro, quando foi nomeada pelo presidente Lula.

IA para atendimento

O Ministério Público do RS assinou nesta semana um acordo com a empresa WideLabs para o desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras destinadas ao atendimento ao público, com base em modelos de IA. As ferramentas de inteligência artificial devem auxiliar no estreitamento do contato entre o MPRS e a sociedade, com o objetivo de democratizar o acesso à Justiça.

Competitividade e reconstrução

O vice-governador Gabriel Souza participa nesta sexta-feira, em Novo Hamburgo, do Fórum de Competitividade e Reconstrução do RS, promovido pelo Lide RS. O representante do Executivo estadual conduzirá um painel para apresentar as ações e projetos destinados ao restabelecimento das cidades gaúchas e fomento da competitividade, em especial na região do Vale do Sinos.

Planejamento energético

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente publicou nesta semana o decreto que organiza e estabelece o funcionamento do Comitê de Planejamento Energético do RS. O colegiado deve atuar na formulação de políticas para o setor de energia no Estado, de modo a promover um desenvolvimento mais eficiente e competitivo.

Boletim das chuvas

Frente ao avanço dos temporais nos últimos dias em diferentes lugares do Estado, o governo gaúcho decidiu retomar a divulgação periódica dos boletins sobre as chuvas que atingem o RS. Divulgados diariamente, os informativos reúnem informações da Defesa Civil estadual, com o número de pessoas atingidas nas cidades afetadas pelos eventos climáticos.

Entrega de chaves

O Executivo gaúcho entregará nesta sexta-feira as chaves de 86 moradias temporárias em Estrela, no Vale do Taquari, destinadas às famílias atingidas pelas enchentes de maio. A concessão dos espaços deve viabilizar a desativação dos últimos três abrigos públicos que estão em atividade no município.

Desconto tributário

Encerra nesta sexta-feira o prazo para que contribuintes que possuem dívidas com a prefeitura de Porto Alegre possam quitar débitos com desconto de 98% nos juros e multas. O acesso à facilidade financeira, concedida para pagamento à vista de dívidas tributárias e não tributárias, pode ser realizado diretamente no site do RecuperaPOA.

