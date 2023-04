Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 24 de abril de 2023

(Foto: Leandro Osório/Especial Palácio Piratini)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Plano Estadual de Saúde

A Comissão de Saúde e Meio Ambiente promove uma audiência pública nesta segunda-feira para apresentação da análise de situação da Saúde no RS, para o Plano Estadual de Saúde 2024-2027. O planejamento tem como principal objetivo orientar as políticas públicas no período, com base nas necessidades de saúde da população gaúcha e nos determinantes e condicionantes do processo saúde-doença. A reunião é realizada a partir de proposta de Neri, o Carteiro (PSDB), a pedido da Secretaria Estadual de Saúde.

Monitoramento escolar

O lançamento do Sistema de Monitoramento das 176 escolas elencadas como prioritárias pelo governo do Estado será pauta de debate no período de Assuntos Gerais da reunião ordinária da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, nesta terça-feira. O momento deve contar ainda com um relato sobre a situação da Escola Estadual de Ensino Fundamental Kame Mre Kajaukae, de área indígena Kaigang, em Carazinho.

Troféu Boas Práticas

Issur Koch (PP) realiza nesta segunda-feira, no parlamento gaúcho, a entrega do Troféu Mérito Boas Práticas Educativas e no Esporte. A iniciativa, que premiará 15 entidades gaúchas, busca reconhecer administrações municipais, escolas públicas e instituições que se destacam em suas áreas a partir de projetos voltados à Educação, ao Desporto e à Inclusão.

Movimento pela Educação

Nesta sexta-feira tem início a série de encontros regionais do Movimento pela Educação: Vamos debater juntos, promovido pela Assembleia gaúcha. A primeira das nove reuniões será realizada na Casa de Cultura de Marau, no norte do Estado. A atividade integra as ações integradas a temática de “Educação para o Desenvolvimento” promovida pela gestão do presidente da Casa, Vilmar Zanchin (MDB).

Semana da Educação Pública

A presidente da Comissão de Educação da Assembleia, Sofia Cavedon (PT), embarcou neste domingo à Brasília para participar da 24ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. O evento anual, promovido pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, traz neste ano a temática “Soberania se faz com educação pública e participação social”. Na programação está prevista a entrega ao Ministério da Educação o abaixo-assinado pela revogação do Novo Ensino Médio, que é apoiada pela parlamentar gaúcha.

Saúde psicológica

Durante esta semana o Espaço Deputado Carlos Santos, no hall de entrada do Palácio Farroupilha, sedia a exposição Exaustos. A mostra, realizada a partir de iniciativa do Sindicato dos Servidores do MPRS, é fruto da pesquisa realizada no âmbito dos Ministérios Públicos Estadual e Federal sobre a saúde psicológica dos servidores.

