Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 3 de outubro de 2024

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. (Foto: Paulo Garcia/ALRS)

Batalhão em Guaíba

O deputado Airton Lima (Podemos) reuniu-se nesta quarta-feira com o secretário-adjunto estadual da Segurança Pública, Coronel Mário Ikeda, e o vereador Juliano Ferreira (Podemos), da Câmara de Guaíba, para verificar o andamento do projeto de construção da nova Sede do 31° Batalhão da Brigada Militar no município. O representante do Executivo estadual sinalizou que uma nova licitação será aberta para dar continuidade ao processo de construção da unidade, a qual o parlamentar descreve como “um passo essencial para melhorar a segurança pública” do território guaibense.

Turismo na Serra

Começou a tramitar na Assembleia gaúcha um projeto de lei da deputada Delegada Nadine (PSDB) que declara o “Sálvia – Festival de Arte, Cultura e Gastronomia”, localizado no município de Caxias do Sul, como de relevante interesse turístico. A medida, que integra a festividade ao Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Estado do RS, visa oficializar e garantir a continuidade do evento, reconhecendo sua importância e contribuindo para seu crescimento sustentável. “O festival Sálvia já está consolidado no calendário oficial de eventos de Caxias do Sul, através da Prefeitura de Caxias do Sul. Esta oficialização não apenas reconhece a importância cultural e econômica do evento, mas também assegura seu suporte institucional para futuras edições, contribuindo para o desenvolvimento contínuo da gastronomia e cultura local”, defende Nádia.

Auxílio aos assentados

O deputado Adão Pretto Filho (PT) celebrou nas redes sociais a publicação da Medida Provisória do governo federal que destina R$159,5 milhões para os assentados afetados pelas enchentes no RS. O aporte permitirá o repasse de R$16 mil para cerca de 4,8 mil famílias de assentamentos que foram afetadas pela catástrofe climática de maio. “Desde o início das enchentes, estive ao lado dos assentados e assentadas, articulando com o governo do presidente Lula, o ministro Paulo Teixeira, o presidente do Incra, César Aldrighi, e o ministro Paulo Pimenta, para atender às reivindicações do povo trabalhador do campo”, relembra Pretto.

Outubro Rosa

A fachada do Palácio Farroupilha, sede do Legislativo gaúcho, segue iluminada na cor rosa durante o mês de outubro em alusão à campanha nacional e internacional “Outubro Rosa”. Sugerida no Parlamento estadual pela deputada Eliana Bayer (Republicanos), a ação simbólica visa contribuir com a mobilização de incentivo à prevenção e conscientização sobre o câncer de mama.

Vagas para estagiários

A Assembleia Legislativa gaúcha segue com inscrições abertas até o dia 23 de outubro para interessados em concorrer às vagas para estágio no Parlamento estadual. A Casa oferece 12 vagas para estudantes do ensino superior e 25 para quem está cursando o nível médio, além da formação de cadastro reserva para ambas as modalidades. A prova relacionada ao processo deve ser aplicada por volta do dia 8 de dezembro.

