Bruno Laux Panorama Político

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2024

O Ministério da Justiça promoverá um curso em novembro sobre a origem e atuação de facções criminosas nas prisões do Brasil. (Foto: Reprodução)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Facções nas penitenciárias

O Ministério da Justiça promoverá um curso em novembro, junto ao Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, sobre a origem e atuação de facções criminosas nas prisões do Brasil. A formação capacitará grupos de policiais penais de todos os estados brasileiros sobre ações e estratégias para o enfrentamento de organizações criminosas dentro do sistema penitenciário.

Troca de aeronave

A falha técnica no avião que transportava o presidente Lula do México ao Brasil nesta terça-feira retomou nos bastidores do governo a discussão sobre a troca do avião presidencial. Apesar das sondagens e das reclamações do presidente Lula sobre a falta de segurança da aeronave, o Planalto deve avaliar primeiramente as causas do incidente para dar início a qualquer discussão do gênero.

Diagnóstico célere

Após o susto da comitiva do presidente Lula nos ares, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, solicitou à Força Aérea Brasileira o diagnóstico “mais rápido possível” da falha da aeronave. O chefe ministerial espera que a instituição auxilie no fornecimento de “condições técnicas melhores para servir o presidente da República, os ministros e o Parlamento”.

Impacto das bets

O Tribunal de Contas da União aprovou nesta quarta-feira a criação de uma força-tarefa para fiscalizar o impacto das apostas online em diferentes frentes da gestão pública e da economia brasileira. Proposta pelo chefe da Corte, Bruno Dantas, a ação terá foco nos custos envolvidos na saúde pública, no impacto no poder de compra das famílias e nas ações do governo federal para prevenir atos criminosos no setor.

Jovens nas eleições

Cerca de 20 milhões de jovens, entre 18 e 24 anos, estarão aptos a votar nas eleições municipais de outubro. Do total, que representa 12% do eleitorado brasileiro, cerca de 1,8 milhão de adolescentes entre 16 e 17 anos comparecerão pela primeira vez às urnas neste ano.

Avanço tímido

A Pesquisa Industrial Mensal do IBGE divulgada nesta quarta-feira apontou uma variação de 0,1% na produção industrial do Brasil entre julho e agosto deste ano. A tímida recuperação ocorre após a queda de 1,4% que atingiu o setor no mês anterior.

Regulamentação do vale

O Programa de Alimentação do Trabalhador, que concede vale-refeição ou vale-alimentação para trabalhadores contratados via CLT, deve passar por uma regulamentação em 2025. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sinalizou o projeto a diferentes entidades financeiras e empresariais, frente à necessidade de regulação de pontos como a portabilidade e a interoperabilidade dos benefícios.

Ambiente e clima

As autoridades do grupo de Sustentabilidade Ambiente e Climática do G20 se reunirão no Rio de Janeiro nesta quinta-feira para a elaboração de um documento com diretrizes do setor, que será encaminhado aos chefes de Estado e de governo do bloco. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, discursará na abertura do evento, que possui a confirmação de representantes de ao menos 17 países.

Ampliação do Pé-de-meia

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado iniciou a discussão de um projeto do senador Flávio Arns (PSB-PR) que expande a abrangência do programa Pé-de-Meia, do governo federal. O parlamentar sugere que a iniciativa, atualmente destinada a alunos de escolas públicas e conveniadas com o poder público, se estenda a estudantes bolsistas de escolas comunitárias, filantrópicas e confessionais.

Apoio eleitoral

Está em tramitação na Câmara dos Deputados uma proposta que prevê apoio técnico da Justiça Eleitoral na eleição dos conselheiros tutelares. Já validado pelo Senado, o texto sugere a disponibilização de urnas eletrônicas e de sistemas eleitorais para a realização dos pleitos da categoria em cada uma das localidades do país.

Suspensão de pedágios

O deputado Pompeo Mattos (PDT-RS) apresentou uma proposta na Câmara que suspende a cobrança de pedágio em rodovias federais nos estados onde for reconhecida a situação de calamidade pública. O parlamentar sugere a repactuação dos contratos firmados com as concessionárias das rodovias para assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, durante a vigência do decreto de calamidade.

Delegacia da diversidade

A Polícia Civil gaúcha vai inaugurar nesta quinta-feira, em Porto Alegre, a Delegacia de Polícia Online da Diversidade. O serviço, disponível através do site da corporação, encaminhará registros para investigações relacionadas à intolerância de gênero, etnia, religião e outros tipos de preconceitos.

Conscientização sobre apostas

O Serviço Social da Indústria do RS está promovendo um trabalho de orientação sobre o uso nocivo de jogos de apostas online para um conjunto de empresas gaúchas. A ação visa conscientizar trabalhadores e orientar lideranças sobre os riscos da dependência de jogos, a partir da promoção de palestras e rodas de conversas, além de terapia on-line e in company.

Troca de comando

O vice-prefeito Ricardo Gomes assumiu nesta quarta-feira o cargo de chefe do Executivo em exercício na prefeitura de Porto Alegre. O número dois do Paço Municipal estará à frente do posto até o próximo domingo, enquanto o prefeito Sebastião Melo permanece de licença para se dedicar exclusivamente à campanha eleitoral.

Combate ao contrabando

Os vereadores de Porto Alegre estão discutindo um projeto de lei da vereadora Comandante Nádia (PL) que proíbe a comercialização de joias e objetos em ouro sem comprovação de procedência na Capital. A medida prevê a validação de origem através de nota fiscal, declaração de procedência emitida por autoridade competente ou qualquer outro documento idôneo que comprove a fonte lícita dos objetos.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Panorama Político

2024-10-03