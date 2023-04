Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 25 de abril de 2023

(Foto: Leandro Osório/Especial Palácio Piratini)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Crise da proteína animal

Deputados das Comissões de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo, de Economia e da Comissão Especial Destinada a Acompanhar e Debater a Reforma Tributária reuniram-se nesta segunda-feira com o governador Eduardo Leite e representantes de cooperativas e agroindústrias do RS para tratar de urgências da cadeia produtiva de proteína animal do Estado. O setor vem passando por uma séria crise desde o ano passado, ligada às dificuldades geradas pela entrada de produtos de outros estados, pela falta de logística no RS e a inexistência de políticas de incentivo. No encontro foram apresentadas ao Executivo uma série de propostas para auxiliar o setor, no entanto, de acordo com a bancada do PT na Assembleia, o chefe do Executivo não apresentou nenhuma solução para os problemas expostos.

Tudo Fácil Empresas

O deputado Felipe Camozzato (NOVO), promoverá nos próximos meses, em parceria com a Junta Comercial do RS, a expansão do número de municípios no Estado que possuem o Tudo Fácil Empresas. A iniciativa busca expandir o acesso ao serviço de modo a facilitar as operações por empreendedores do estado. Para monitorar a expansão das unidades, um observatório online também será criado, de modo a sensibilizar prefeitos, secretários e vereadores sobre como a desburocratização na abertura de empresas pode ser decisiva para o crescimento econômico regional. Atualmente o serviço possui unidades em apenas 15 cidades gaúchas

Reforço policial

O deputado Luciano Silveira (MDB) afirmou que recebeu do Comandante Geral da Brigada Militar, Coronel Cláudio dos Santos Feoli, a garantia de que o efetivo do Litoral Norte terá a integração de 115 soldados. O reforço será possível a partir da recente formatura de 670 brigadianos no curso de formação da corporação e representará, de acordo com o Comandante, a maior força-tarefa no litoral em mais de 20 anos. A distribuição do efetivo pelo RS foi realizada a partir da priorização de regiões onde o crime esteja em ascensão, como a Zona Sul, Vale do Sinos e Região Metropolitana.

Bancos públicos

Na Ordem do Dia desta terça-feira, o plenário irá realizar a votação de três projetos de decretos legislativos com as indicações do governador Eduardo Leite ao BRDE e ao BADESUL. As nomeações já passaram por análise e aprovação por unanimidade da Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da Casa. Entre as indicações estão o ex-governador Ranolfo Vieira Junior para ocupar o cargo de Diretor-Presidente do BRDE, José Luis da Silva Nunes para o cargo de Diretor do BADESUL e Claudio Leite Gastal para o cargo de Diretor-Presidente do BADESUL.

Valorização dos brigadianos

A Frente Parlamentar em Defesa dos Brigadianos de Nível Médio será instalada nesta sexta-feira na Assembleia gaúcha. A solenidade de lançamento do grupo contará com a presença de entidades representativas da categoria e com depoimentos de policiais militares, que irão expor no encontro as situações que vêm enfrentando na instituição.

Luciana aponta que atualmente se faz necessário uma maior valorização dos brigadianos, uma vez não há um plano de carreira que atenda às suas necessidades. A parlamentar aponta ainda problemas como a falta de efetivo, perseguições dentro da corporação e questões relacionadas à saúde mental e taxa de suicídio na Brigada Militar, tema o qual deve estar entre os focos da Frente.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2023-04-25