25 de outubro de 2024

(Foto: Paulo Garcia/ALRS)

Investimentos nas Missões

Em reunião articulada nesta semana pelo deputado Eduardo Loureiro (PDT), o governo gaúcho confirmou o repasse de R$40 milhões para a qualificação da região das Missões para 2026, quando serão celebrados os 400 anos das reduções jesuíticas-guaranis no RS. O montante deve ser distribuído em investimentos diversos, listados a partir de um estudo da Associação dos Municípios das Missões e destinados a melhorias nos aspectos turístico, cultural, de infraestrutura rodoviária, social, econômico e educacional. “É uma carteira de projetos apresentada pela AMM e que o governo gaúcho, com toda sua sensibilidade e compromisso com o desenvolvimento do Estado, acabou contemplando”, explica Loureiro.

Aguardando normalização

O deputado Matheus Gomes (PSOL) oficiou a prefeitura de Porto Alegre cobrando o restabelecimento do abastecimento de água na Vila Unidos, no Bairro Rubem Berta, que está há cerca de seis meses aguardando a normalização do serviço. O parlamentar afirma que moradores do local relatam que abriram inúmeros protocolos no DMAE, mas que não obtiveram respostas ou resolução do problema por parte do Executivo municipal. “Imagina tu chegar em casa depois de um dia de trabalho e não poder nem tomar banho, fazer uma comida ou a higiene da casa?! Essa é a realidade de mais de dez famílias”, pontua Matheus.

Cobranças abusivas

Cumprindo agendas em Brasília nesta semana, o deputado Elton Weber (PSB) reuniu-se com representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica para tratar de problemas na cobrança de contas de luz no meio rural da Fronteira e Campanha gaúcha. O parlamentar apresentou denúncias feitas por produtores de Bagé e Lavras do Sul, as quais indicam superfaturamento nos valores a pagar, frente à cobrança “por média de consumo” que vem sendo realizada nas regiões pela CEEE Equatorial. “Todo nosso trabalho é para resolver essa questão, garantir o ressarcimento dos consumidores e evitar que essa prática se repita. Existem casos em que a pessoa pagava em torno de R$300 e recebeu uma fatura de mais de R$1,8 mil, um absurdo total”, destaca Weber.

Crédito bem-vindo

O vice-presidente da Assembleia gaúcha, Paparico Bacchi (PL), celebrou a edição da Medida Provisória do governo federal que libera crédito de R$5 bilhões, em caráter extraordinário, para financiamentos de operações destinadas ao apoio de ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e de enfrentamento de consequências sociais e econômicas de calamidades públicas. O deputado, que esteve integrado às negociações com o Ministério da Fazenda ao lado do SOS AGRO RS para a liberação dos recursos, afirma que a contribuição dos parlamentares gaúchos combinada com a atitude dos produtores têm feito a diferença para o atendimento das reivindicações do agro. Apesar de celebrar o montante, Paparico destaca que o setor ainda carece de mais investimentos. “Os produtores tiveram um avanço significativo, porém, ainda considero o valor insuficiente. Precisamos de mais R$10 bilhões para recuperar as condições de produção”, aponta Paparico.

Detecção precoce

O deputado Gustavo Victorino (Republicanos) apresentou na Assembleia gaúcha um projeto de lei que visa garantir às pessoas idosas, nos serviços da rede pública de saúde, o acesso ao exame PrecivityAD2 para a detecção da doença de Alzheimer. A matéria busca facilitar o diagnóstico e oferecer tratamento adequado para a doença, a qual tem no público da terceira idade o maior número de ocorrências. “É importante oferecer diagnóstico da doença às pessoas idosas para que elas possam receber ajuda para o controle das alterações de memória, raciocínio, humor e comportamento que surgem com a progressão da doença, a fim de preservar o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos a partir dos 60 anos”, defende o parlamentar.

2024-10-25