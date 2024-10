Colunistas Saúde de Lula corre riscos, avalia o médico e deputado Osmar Terra

Por Flavio Pereira | 25 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Deputado Osmar Terra sugere que informações sobre a saúde de Lula sejam mais claras. (Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o ex-ministro e ex-secretário da saúde e atual deputado federal Osmar Terra considera um “trauma importante” as lesões na região occipital e no frontotemporal da cabeça, sofridos pelo presidente Lula. Ele fez o comentário ao jornalista Claudio Humberto, do Diário do Poder.

Terra confirmou à coluna sua avaliação de que Lula corre risco de saúde, porque “para ter uma concussão cerebral afetando todo o conjunto do cérebro, inclusive com pequenas hemorragias distantes do local do impacto, me parece um caso que pode complicar. Ainda mais se tratando de um homem de 78 anos. Além disso, o sangramento na região frontotemporal ocorre numa área que pode influenciar alterações de comportamento importantes. Considerando que o estado de saúde dele interessa a toda nação, até porque pode afetá-la profundamente e de várias formas, seria interessante que mais detalhes fossem explicados nos próximos boletins para tranquilizar a população”.

Compra do Bradesco e da TV Globo pela JBS é fake news

Circula uma fake news nas redes sociais e nos apps de conversas sobre o interesse da família Batista, da JBS, em comprar o Bradesco e até a TV Globo. O grupo e o banco emitiram nota para desmentir e acalmar os corretores da Bolsa, que lutaram para segurar os números dos últimos dias. A família está investindo na ampliação dos negócios em proteína e energia, pelo que foi divulgado na praça.

Chineses querem filtro para Janja

A primeira-dama, dona Janja da Silva, está na mira dos diplomatas chineses, cientes do seu hábito de palpitar em temas institucionais que não lhe dizem respeito. A iminente visita do presidente Xi Jinping traz algumas exigências bem claras aos organizadores. Os chineses têm um dossiê das “intromissões” inconvenientes de Janja no governo e já deixaram claro ao Itamaraty que não querem improvisos além dos protocolos da visita. E não vão aceitá-la em reuniões fechadas dos presidentes com seus assessores em que a agenda bilateral é revisada.

Projeto regulamenta palestras de autoridades

A constante presença de magistrados, participando de eventos patrocinados por réus em ações sob sua jurisdição, é um dos motivos para a deputada federal Adriana Ventura (Novo-SP) apresentar um projeto de lei à Câmara dos Deputados. O projeto regula a participação remunerada em eventos por parte de autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, assim como do Ministério Público e dos Tribunais de Contas. Segundo a proposição, que tem a coautoria do deputado Ricardo Salles (Novo-SP), a participação remunerada deve constar da agenda pública de compromissos das autoridades, dando transparência ao nome, objetivo, local da palestra, data de participação, valor da remuneração e identificação dos financiadores.

Ministro Rui Costa: “As relações bilaterais entre o Brasil e a Suíça foram afinadas”

Sobre as ações do Governo Federal para atração de investimentos estrangeiros no país, esta coluna recebeu da chefia da Casa Civil da Presidência da República a seguinte nota:

“As relações bilaterais entre o Brasil e a Suíça, visando projetos de infraestrutura e a cartela de obras e investimentos do Novo PAC, foram afinadas nesta quarta-feira (23), durante a abertura do Fórum de Infraestrutura Brasil-Suíça 2024, em São Paulo.” O ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacou o compromisso do Governo Federal com o desenvolvimento econômico sustentável, a melhoria da infraestrutura, da logística e da qualidade de vida das pessoas.

“Em janeiro de 2023, um dos objetivos definidos pelo presidente Lula foi o de reprogramar o desenvolvimento do Brasil, voltando a ter políticas de Estado e não de governo, e olhando por um horizonte de longo prazo. Para isso, a infraestrutura é muito importante; se é para a Suíça, imagine um país continental como o Brasil. Apostar na infraestrutura e na logística significa, primeiro, cuidar do bem-estar da população”, afirmou o ministro Rui Costa.

Durante a programação, o ministro realizou apresentação com o tema “Planos do Brasil”, detalhando a carteira de projetos e investimentos do país.

“Pensar na logística significa também tornar os produtos brasileiros e a produção brasileira mais competitiva em relação ao mundo. Então, o nosso foco é esse, dado o absoluto compromisso fiscal do presidente Lula, manter o país com os indicadores econômicos positivos, como os que já alcançamos nesse um ano e dez meses, e com equilíbrio fiscal”, complementou o ministro.

Instagram: @flaviorrpereira

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/saude-de-lula-corre-riscos-avalia-o-medico-e-deputado-osmar-terra/

Saúde de Lula corre riscos, avalia o médico e deputado Osmar Terra

2024-10-25