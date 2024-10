Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 26 de outubro de 2024

O deputado Adão Pretto Filho (PT) encaminhou um ofício à CEEE Equatorial solicitando um plano emergencial para o restabelecimento do serviço de energia e atendimento ágil aos impactados pelo temporal de quinta (24). (Foto: Paulo Roberto Silva/Divulgação)

Lentidão no restabelecimento

Frente à demora na retomada do abastecimento de energia após o temporal que atingiu o RS na quinta-feira, o deputado Adão Pretto Filho (PT) encaminhou um ofício à CEEE Equatorial solicitando um plano emergencial para o restabelecimento do serviço e atendimento ágil aos impactados. O parlamentar relata que, passadas 24 horas dos eventos climáticos, mais de 40 mil clientes ainda estavam sem luz, enfrentando dificuldades para manter serviços básicos e atividades diárias. Para Pretto, o serviço da CEEE piorou desde a privatização, trazendo à população gaúcha longos períodos de interrupção de energia sempre que ocorrem desastres naturais no Estado. “A empresa precisa entender sua responsabilidade e agir com rapidez para que as pessoas possam retomar suas rotinas”, defende o deputado.

Ampliação de atendimentos

Em viagem a Camaquã nesta sexta-feira, o deputado Dr. Thiago Duarte (União) apresentou à direção do Hospital Nossa Senhora Aparecida as alternativas de arrecadação de recursos para a unidade através do Programa Pró-Hospitais. O parlamentar dialogou também sobre a possibilidade de ampliação dos atendimentos no local, considerado referência para 14 municípios da Costa Doce gaúcha, propondo a realização de uma parceria com as prefeituras da região. “Com a implementação do programa Pro-Hospitais, esses recursos serão destinados a ampliar, reformar e equipar o hospital, garantindo atendimento de qualidade e mais acessível para nossa população”, pontuou o deputado.

Trensurb no Paranhana

O deputado Professor Issur Koch (PP) reiterou nas redes sociais nesta semana o pedido de apoio ao abaixo assinado que trata da extensão da linha ferroviária da Trensurb até o Vale do Paranhana. Presidente da Frente Parlamentar que trata da reivindicação na Assembleia gaúcha, Issur destaca que há uma significativa quantidade de pessoas interessadas no projeto, o qual afirma que deve impactar cerca de 350 mil usuários. Para o deputado, a chegada da alternativa de transporte à região deve contribuir com a sustentabilidade local, o desenvolvimento urbano e a integração do serviço a outros modais, além de auxiliar com a diminuição de engarrafamentos no trânsito.

Contaminação por agrotóxicos

A deputada Luciana Genro (PSOL) informou nas redes sociais que acionará órgãos competentes para denunciar o derramamento de veneno sobre uma área de moradias e preservação ambiental no Assentamento Santa Rita de Cássia II, na cidade de Nova Santa Rita. Moradores do município relataram à parlamentar que reiteradamente o local é atingido por um avião pulverizador que despeja agrotóxicos nas lavouras vizinhas, contaminando hortas, pomares de árvores frutíferas, vegetação nativa e açudes nas propriedades dos produtores que vivem da agroecologia. “Além de perder uma grande porcentagem do cultivo, os assentados ainda sofrem com problemas de saúde resultantes da intoxicação”, pontua Luciana.

Regulamentação dos DEFs

A Subcomissão de Acompanhamento da Regulamentação dos Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEF) e Proteção da Cadeia Produtiva do Tabaco da Assembleia gaúcha pretende ampliar o debate técnico, econômico e científico sobre a temática entre o final de outubro e início de novembro. Presidido pelo deputado Marcus Vinícius de Almeida (PP), o colegiado promoverá ao menos três encontros nos próximos dias de modo a reunir todos os agentes do segmento interessados nas pautas em discussão. “O foco dessas reuniões é ouvir todas as partes interessadas, desde os produtores até os especialistas em saúde pública, para garantir uma discussão equilibrada e embasada. Precisamos de uma regulamentação que equilibre os impactos econômicos e as questões de saúde”, destaca o deputado.

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2024-10-26