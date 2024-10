Cláudio Humberto Secom turbina contratos em 733%, aponta o TCU

Por Cláudio Humberto | 26 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) nos contratos para propaganda da Secretaria de Comunicação da Presidência da República revela que as despesas foram infladas em até 733% com “justificativas genéricas” e até “contraditórias”. Auditores do TCU se debruçam sobre o orçamento de R$ 450 milhões da pasta do ministro Paulo Pimenta. O valor gasto em propaganda da Presidência supera Petrobras, Caixa e ministérios. Fica atrás apenas do Banco do Brasil (R$ 500 milhões).

Tiro no escuro

O relatório aponta que não há como saber se uma campanha de R$ 10 milhões poderia atingir os objetivos com R$ 8 milhões. Faltam métricas.

Pastel de vento

Técnicos do TCU apontam alegações genéricas da Secom tipo “objetivos de comunicação” para justificar o valor inflado dos contratos da Secom.

Sem menor custo

Como a Secom revela o valor da campanha antes de contratar, em 100% dos casos analisados pelo TCU as agências torraram toda a grana.

Relatórios deficientes

Nem mesmo há como saber se os objetivos das campanhas foram atingidos. Não há indicadores que possam mensurar os resultados.

Estupro e assédio expõem face petista ignorada

A prisão preventiva de Wilmar Lacerda, vice-presidente do PT no Distrito Federal, por crimes sexuais contra menores de até 12 e 13 anos de idade, faz lembrar as várias denúncias de assédio e importunação sexual envolvendo petistas em cargos de chefia no governo Lula (PT), entre os quais o ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida, investigado por assédio sexual contra a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Lacerda não tem cargo, mas exerce influência e prestígio no governo.

Padrão preocupante

“Esse tipo de comportamento está alinhado com a ideologia progressista”, observou o escritor e advogado Lucas Pavinato.

São muito parecidos

“O que têm em comum? Abusadores e petistas”, diz em post o vereador paulistano Rubinho Nunes, lembrando um estuprador candidato no Sul.

Passando pano

Manchetes cuidadosas destacaram “violência sexual” ou “pedofilia”, mas Wilmar Lacerda é suspeito pelo crime de estupro de vulnerável.

Inflação na vitória

Desde a vitória espetacular do Botafogo sobre o Peñarol na Libertadores, os preços das passagens aéreas entre Brasília e Buenos Aires, sede da final do campeonato, saltaram de R$ 900 para mais de R$ 4 mil.

Vigarice sindical

Virou tumulto a esperteza de sindicato ligado à educação que dificultou o cancelamento da “contribuição” que autoriza a pelegada a meter a mão em parte do salário do trabalhador. Teve gritaria, xingamento e polícia.

PDT fecha com PL

É do pedetista Prisco Rodrigues uma das maiores doações recebidas por André Fernandes (PL) adversário de Evandro Leitão (PT) em Fortaleza: R$ 250 mil. Prisco é suplente do senador Cid Gomes (PSB-CE)

Como nas pesquisas

O Polymarket registra quase US$ 600 mil (R$ 3,4 milhões) em apostas em torno da disputa em Fortaleza (CE). André Fernandes (PL) tem 50% de chance de vitória e Evandro Leitão (PT) 48%, aponta o site.

Não viram o calendário

O deputado Gustavo Gayer (PL-GO), acusado de “financiar o 8/jan com verba pública”, nem sequer era deputado. Tomaria posse somente em 1º de fevereiro. “Eu tenho que rir. Ficou até engraçado isso”, disse.

Na pauta

Está na pauta de terça-feira (29) da CCJ da Câmara o projeto que anistia participantes da quebradeira de 8 de janeiro de 2022. A proposta tem parecer favorável do relator Rodrigo Valadares (União-SE).

Ditadura assassina

A família do líder regional do Vontad Popular, partido de oposição ao ditador Nicolás Maduro na Venezuela, denunciou o desaparecimento de Edwin Santos na quinta (24). Foi encontrado morto ontem.

Em alta

Subiu em 22,7% o financiamento de painéis solares em setembro, mês em que o governo Lula aumentou a bandeira vermelha 2. A conta é da plataforma Meu Financiamento Solar.

Pensando bem…

…abandonado pelo presidente, resta a Boulos cantar chorando a musiquinha: “Lula é um bom companheiro, um bom comanheirôôôô…

PODER SEM PUDOR

Tarefa para macho, tchê

Certa vez perguntaram a Antônio Carlos, presidente da província de Minas Gerais, por que ele se juntou aos gaúchos, na Aliança Liberal, para derrubar Washington Luís e colocar Getúlio Vargas no poder. Ele explicou: “⁠Na vida, a gente tem que saber escolher as companhias na hora certa. Para brigar num bar, chamo os filhos do Mendes Pimentel. Para ir ao teatro, vou com Ataulfo de Paiva. Mas, para tomar o poder, tomo com os gaúchos.”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Instagram: @diariodopoder

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/secom-turbina-contratos-em-733-aponta-o-tcu/

Secom turbina contratos em 733%, aponta o TCU

2024-10-26