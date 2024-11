Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 7 de novembro de 2024

Em reunião nessa quarta (6), o deputado Elton Weber (PSB) dialogou sobre assuntos relacionados ao desenvolvimento do meio rural. (Foto: Divulgação/Assembleia Legislativa)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Desenvolvimento do agro

Em reunião nesta quarta-feira com o secretário estadual de Agricultura, Clair Kuhn, o deputado Elton Weber (PSB) dialogou sobre assuntos relacionados ao desenvolvimento do meio rural e ao fortalecimento da atividade agropecuária e dos municípios gaúchos. Teve continuidade no encontro a discussão sobre a possibilidade de implantação de um sistema de proteção contra a incidência de granizo na produção de frutíferas na Região da Serra, além da liberação de recursos de fundos para estímulo setorial e disponibilidade de maquinário para atividade agrícola. “A agropecuária é a nossa vocação, responde por 40% do Produto Interno Bruto. Então um diálogo frequente e direcionado sobre políticas públicas e ações de desenvolvimento permite dar um maior suporte para o crescimento dessas atividades”, destaca Weber.

Consumidor em pauta

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Assembleia gaúcha recebeu nesta quarta-feira, no período de Assuntos Gerais, representantes do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor. O presidente do grupo, Alcebíades Santini, apresentou ao colegiado mais detalhes sobre o programa Consumidor em Pauta, veiculado há 20 anos na TVE, e informou que a entidade apresentará um projeto para utilizar recursos do fundo estadual oriundo das multas aplicadas pelo Procon RS a fim de melhorar a logística e a infraestrutura da emissora estatal. Santini propôs ainda a realização de uma parceria permanente do colegiado com o fórum, destacando que, dentro da entidade, há um setor específico para a criação de projetos de iniciativa popular, que está entre os propósitos da comissão parlamentar.

Pavilhão familiar

O deputado Adolfo Brito (PP), presidente da Assembleia gaúcha, liderou nesta quarta-feira o ato de descerramento de placa alusiva ao início dos trabalhos no pavilhão da Agricultura Familiar na Expointer, que comemorou 25 anos em 2024. Articulada pelos deputados Elton Weber (PSB) e Pepe Vargas (PSB), a peça comemorativa será instalada na Casa da ALRS, em Esteio, onde ocorre a feira agropecuária. “O setor gera renda aos produtores, move a economia dos municípios, a partir das agroindústrias, e auxilia no essencial processo de manutenção dos jovens no campo. Um viva à Agricultura Familiar!”, destacou Brito.

Futuro do tabaco

A Comissão de Economia do Legislativo gaúcho promoverá uma audiência pública híbrida no próximo dia 12 para debater sobre a liberação de dispositivos eletrônicos de consumo de tabaco, como cigarros eletrônicos, cigarros pré-aquecidos e outros produtos derivados. Proposto pelo deputado Zé Nunes (PT), presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Produtores da Cadeia do Tabaco, o encontro visa ampliar o debate sobre os impactos e desafios que essa regulamentação pode trazer para a sociedade. “Essa discussão é essencial, pois a fumicultura sustenta milhares de famílias no RS e no Brasil, sendo uma das principais fontes de renda da agricultura familiar”, destaca Nunes.

ALRS na Feira do Livro

A Assembleia gaúcha participa, até o próximo dia 20 de novembro, da 70ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, na praça da Alfândega. O Parlamento estadual mantém um estande institucional com funcionamento diário ao longo do evento, para divulgação e distribuição de impressos legislativos e cartilhas voltadas à cidadania. O ambiente institucional está localizado na quadra das instituições públicas, junto ao espaço da Câmara e do Senado Federal.

2024-11-07