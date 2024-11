Colunistas Assembleia Legislativa entrega a Medalha do Mérito Farroupilha a Nora Teixeira

Por Flavio Pereira | 7 de novembro de 2024

Três ex-governadores (Jair Soares, José Ivo Sartori e Olívio Dutra), o presidente da FIERGS, Claudio Bier, e a deputada Delegada Nadine, dentre as personalidades presentes na homenagem a Nora Teixeira Foto: Fernando Gomes/ALRS Três ex-governadores (Jair Soares, José Ivo Sartori e Olívio Dutra), o presidente da FIERGS, Claudio Bier, e a deputada Delegada Nadine, dentre as personalidades presentes na homenagem a Nora Teixeira. (Foto: Divulgação/Fernando Gomes/ALRS) Foto: Fernando Gomes/ALRS

O presidente da Assembleia Legislativa gaúcha, deputado Adolfo Brito (PP), entregou a Medalha do Mérito Farroupilha à advogada e empresária Nora Livonius Teixeira. A Medalha do Mérito Farroupilha é a distinção máxima da Assembleia Legislativa, destinada a pessoas que contribuíram para o desenvolvimento econômico, social e cultural do estado.

A solenidade ocorreu no Salão Júlio de Castilhos, reunindo familiares e amigos da homenageada; autoridades como os ex-governadores Jair Soares, Olívio Dutra e José Ivo Sartori, a deputada Delegada Nadine (PSDB) e a ex-deputada Maria Helena Sartori; representantes de poderes e órgãos, o provedor Alfredo Englert, do Complexo Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia, entre outros.

Nora Teixeira, ao agradecer, falou da alegria em receber a homenagem da Assembleia Legislativa. “Deputado Adolfo Brito, o seu gesto aumenta ainda mais a minha responsabilidade com a nossa sociedade gaúcha”, destacou. Ela disse que, desde muito cedo, tem como um de seus princípios o ato de doar, seja tempo, atenção, acolhimento ou recursos financeiros.

“Minha dedicação às causas sociais e a busca do bem comum tem sido um grande desafio e também um grande prazer pessoal”, disse. Ainda fez reconhecimento ao apoio da família, amigos e parceiros no desenvolvimento dos projetos sociais.

O deputado Adolfo Brito, que propôs a homenagem, manifestou a alegria da Casa em distinguir a empresária e também a Santa Casa. Brito lembrou que deputados têm número limitado para indicações da Medalha do Mérito Farroupilha e que sua indicação foi aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares. “Consideramos que esta é uma homenagem que o povo do Rio Grande do Sul está prestando a um trabalho que vem sendo feito por uma pessoa que, talvez muitos não conhecessem pessoalmente, mas, pelo nome, já sabiam do seu trabalho”, ressaltou, enfatizando que a saúde é o maior bem que uma pessoa pode ter e destacando a importância dos empresários que ajudam o Estado.

Currículo da empresária Nora Teixeira

Natural de Porto Alegre, a empreendedora é formada em Direito pela PUCRS, tendo atuado como advogada em escritório próprio por três anos. Há mais de 32 anos, atua na área de eventos e festas, através da NB Eventos, e é proprietária da Casa NTX, referência em espaço para eventos no Rio Grande do Sul.

Nora também é engajada em causas sociais humanas e também causas animais. Em parceria com a prefeitura de Porto Alegre, participou da criação do Projeto POA Solidária.

Atualmente, preside o grupo Voluntárias pela Vida, formado por onze mulheres da sociedade gaúcha que buscam a captação de recursos para aplicação na saúde, beneficiando o Complexo Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Diversas ações sociais e culturais são organizadas pelo grupo, que, ao final de cada evento, reverte todo o valor arrecadado para reformas, compra de equipamentos e construção de novos espaços de atendimento.

Sua mais recente ação é o Hospital Nora Teixeira, dentro do Complexo da Santa Casa, inaugurado em outubro de 2023 e já em funcionamento, oferecendo serviço de urgência e emergência para o SUS e ampla sustentabilidade para a instituição.

