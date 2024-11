Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 22 de novembro de 2024

Deputado Gustavo Victorino. (Foto: Divulgação/Celso Bender/ALRS)

Dragagem no RS

O deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) oficiou nesta quinta-feira a empresa pública estadual Portos RS solicitando o plano de trabalho e cronograma completo da execução da dragagem dos canais e das hidrovias do Estado. O parlamentar requereu na Comissão de Economia da Assembleia gaúcha a convocação do presidente da estatal, Cristiano Klinger, para explicar a demora na realização de processos do gênero, que afirma ter resultado em encalhes de navios e prejuízo de R$100 milhões ao RS. Lorenzoni afirma ainda que, além dos prejuízos objetivos à economia do estado, as hidrovias gaúchas correm sério risco de perder credenciais nos rankings internacionais, além de competitividade. “Há recursos da ordem de R$731 milhões do Fundo do Plano Rio Grande para a dragagem das hidrovias, temos licença ambiental, pelo menos até o final do ano, e informações desencontradas da Portos RS sobre o desassoreamento, que é urgente”, destaca o deputado.

Evangélicos na Assembleia

A presidente em exercício da Assembleia gaúcha, Eliana Bayer (Republicanos), recebeu nesta quinta-feira o governador em exercício, Gabriel Souza, e um grupo de representantes de diversas denominações evangélicas do Estado, para um café da manhã no Palácio Farroupilha. A deputada destacou que o encontro visa honrar a vida e o trabalho dos líderes religiosos, que se dedicam ao cuidado do povo gaúcho, além de fortalecer a aproximação entre o Parlamento, o governo estadual e as igrejas. Eliana destacou a importância das instituições religiosas no fortalecimento da sociedade, enfatizando especialmente o papel fundamental que desempenharam durante o período das enchentes no estado.

Prática legislativa

O deputado Gustavo Victorino (Republicanos) conduziu nesta quinta-feira, no Palácio Farroupilha, uma palestra para alunos da disciplina de Instituições Políticas Brasileiras, do curso de Ciências Sociais da UFRGS, sobre o “Parlamento gaúcho e a prática legislativa”. O parlamentar abordou questões relacionadas ao desafio em lidar com a diversidade de propostas, ações e conceitos para a criação de leis em benefício dos cidadãos, no âmbito do Poder Legislativo. “A política é a arte da negociação, na busca de um entendimento entre os pares para o aperfeiçoamento das leis”, destacou o deputado.

Transparência para laticínios

A Assembleia gaúcha aprovou nesta semana a proposta legislativa da deputada Silvana Covatti (PP) que propõe a ampliação da transparência para os consumidores gaúchos quanto à origem do leite e derivados disponíveis no mercado. O texto exige que as indústrias de laticínios informem no rótulo se o produto contém leite importado, especificando o país de origem quando a matéria-prima for estrangeira. A deputada argumenta que o principal objetivo do projeto é proteger o consumidor, viabilizando mais transparência na hora da escolha, especialmente em um mercado onde a importação de leite e derivados está em alta. “O leite brasileiro passa por rigorosas regulamentações ambientais e sanitárias, que nem sempre são seguidas em outros países”, destaca Covatti.

Energia no Litoral

O deputado Luciano Silveira (MDB) reuniu-se nesta quinta-feira com representantes dos municípios de Caraá e Osório, junto ao grupo CEEE Equatorial, para discutir as principais demandas e lacunas relacionadas à energia elétrica nas cidades. Intermediando o diálogo entre as lideranças municipais e a concessionária, o parlamentar articulou medidas relacionadas à melhoria da infraestrutura energética local, de modo a avançar na modernização das redes de distribuição para reduzir falhas e aumentar a eficiência. “O Grupo CEEE Equatorial está comprometido em atender às necessidades dos municípios e melhorar a vida dos moradores”, pontuou Luciano.

