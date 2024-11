Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 27 de novembro de 2024

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. (Foto: Paulo Garcia/ALRS)

Solidariedade municipal

O plenário da Assembleia gaúcha aprovou nesta terça-feira, por unanimidade, o projeto de lei do deputado Capitão Martim (Republicanos) que trata do auxílio entre municípios do RS afetados por catástrofes naturais. O texto reduz obstáculos burocráticos para o compartilhamento de recursos entre cidades em situação de emergência, viabilizando o empréstimo de efetivo, veículos e equipamentos entre as prefeituras. Para Martim, o avanço do texto representa um passo decisivo para o RS ser “mais solidário, mais colaborativo e mais resiliente”, refletindo o espírito de cooperação do nosso Estado.

Prepotência e inexperiência

Em pronunciamento na tribuna da Assembleia gaúcha nesta terça-feira, o deputado Jeferson Fernandes (PT) alertou para a gravidade da situação prisional do RS, exposta no relatório da subcomissão do Parlamento que estudou a estrutura penitenciária do Estado. O parlamentar afirma que a recente morte de um líder de facção na PECAN 1, em Canoas, evidencia o despreparo do governo para enfrentar a problemática. Fernandes acusa o Executivo gaúcho de “prepotência e inexperiência” para gerir a situação, frente ao que descreve como indicação de pessoas despreparadas para a Superintendência da SUSEPE, incapazes de coordenar o sistema.

100 anos de Flores da Cunha

O deputado Elton Weber (PSB) ocupou o Grande Expediente da sessão plenária da Assembleia gaúcha desta terça-feira para homenagear os 100 anos de emancipação política e administrativa de Flores da Cunha, na Serra gaúcha. Weber discorreu sobre a história de lutas e conquistas da cidade e sua importância para o Estado, destacando suas raízes na cultura, gastronomia e produção agrícola das comunidades de imigrantes italianos. O parlamentar apontou ainda o potencial industrial e vinícola do município, destacando a geração de mais de duas mil vagas de emprego e criação de 1,7 mil empresas na cidade nos últimos anos.

Energia no Litoral

A Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia gaúcha aprovou nesta terça-feira dois requerimentos de audiência pública para debater a qualidade da energia elétrica no Litoral Norte do RS. Articulados pelo presidente do colegiado, Joel Wilhelm (PP), os encontros serão realizados nos municípios de Três Cachoeiras e Santo Antônio da Patrulha, de modo a reunir representantes dos poderes públicos locais e da sociedade civil para averiguar as necessidades da população, com foco especial nos frequentes problemas no serviço enfrentados na região.

Falta de nutricionistas

Os deputados da Comissão de Educação do Parlamento gaúcho abordaram nesta terça-feira a precariedade do quadro de nutricionistas da rede escolar do RS, além da instabilidade na aplicação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A integrante do Conselho Federal de Nutrição, Ana Scarparo, expôs ao colegiado que o Estado conta com apenas três nutricionistas e 22 técnicos em nutrição para atender cerca de 700 mil alunos matriculados nas 2,3 mil escolas, enquanto, pela atual legislação, seriam necessários 293 profissionais. Para a conselheira, a falta de efetivo impede a garantia de uma alimentação saudável e adequada nas escolas, a qual está entre os requisitos estabelecidos pelo PNAE. Frente às necessidades expostas, a presidente do colegiado, Sofia Cavedon (PT), sugeriu a realização de uma audiência pública para tratar do tema e mobilizar a contratação de profissionais da área para o RS.

