Colunistas Rodada de encontros na Europa fortalece papel de Rodrigo Lorenzoni como liderança de direita no Brasil

Por Flavio Pereira | 27 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Na Itália, Rodrigo Lorenzoni se reuniu com o deputado Alberto Piz, representante do partido Forza Italia Foto: Arquivo pessoal Na Itália, Rodrigo Lorenzoni se reuniu com o deputado Alberto Piz, representante do partido Forza Italia. (Foto: Arquivo Pessoal) Foto: Arquivo pessoal

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A articulação internacional dos partidos de direita e de centro-direita tem sido mais intensa nos últimos anos, como contraponto ao crescimento de bandeiras da esquerda, que buscam combater valores conservadores. Nesta linha, o deputado Rodrigo Lorenzoni, líder do Partido Liberal na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, estruturou seus contatos na recente viagem à Europa para estreitar esses canais de interlocução com aliados estratégicos, em especial em Portugal e na Itália.

Portugal

Em Portugal, Rodrigo Lorenzoni teve oportunidade de trocar experiências com o deputado federal do partido Chega, Ricardo Regala. O Chega é o partido de direita que mais cresceu nas últimas eleições em Portugal, como contraponto ao governo de maioria socialista, e se posiciona como um partido nacional, conservador e liberal. O deputado Ricardo Regala ocupa uma posição estratégica, pois além da cadeira no parlamento, é o diretor de relações internacionais do partido Chega.

Itália

Na Itália, Rodrigo Lorenzoni se reuniu com o deputado Alberto Piz, representante do partido Forza Italia, de centro-direita. O Forza Italia, conservador, é o partido do ex-primeiro ministro Silvio Berlusconi, que foi seu líder e presidente até a sua morte, em 2023, e Antonio Tajani, ex-presidente do Parlamento Europeu.

Rodrigo Lorenzoni, conhecido pelo trabalho na defesa de propostas liberais alicerçadas na defesa da liberdade no Rio Grande do Sul, abriu um espaço para ampliar estas conexões apresentando seu trabalho em Portugal e na Itália e tornando-se uma referência no Brasil para essas lideranças políticas da Europa, nessa interlocução internacional.

Essa rodada internacional de contatos sedimentou a liderança do deputado Rodrigo Lorenzoni, já consolidada aqui, e agora visto pelos parlamentares conservadores de Portugal e da Itália, como referência nacional e internacional nesse segmento. Em contato com a coluna, Rodrigo fez uma avaliação sobre essas articulações:

“É muito importante nós podermos ter conexões internacionais desse nível, trocar informações, estratégias, ajudar a fortalecer nossas ações locais a partir das experiências globais para enfrentar um avanço que é internacional da esquerda, com a cultura woke, o identidarismo, ideologia de gênero, doutrinação e ativismo judicial, por exemplo. Tudo isso que nós estamos vendo no Brasil contra a direita, os portugueses vivem, os italianos enfrentam, outros países também. Então, é muito importante que possamos ter essas conexões. Essa interlocução com parlamentares da Europa dá força para que cada um na sua localidade defenda com mais sustentação os valores da sociedade, os valores judaicos cristãos e os valores da familia, que são os valores que forjaram, inclusive, a civilização ocidental”, afirmou Rodrigo Lorenzoni.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/rodada-de-encontros-na-europa-fortalece-papel-de-rodrigo-lorenzoni-como-lideranca-de-direita-no-brasil/

Rodada de encontros na Europa fortalece papel de Rodrigo Lorenzoni como liderança de direita no Brasil

2024-11-27