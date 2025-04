Cláudio Humberto Quaest mostra que mexida na Secom foi inútil

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2025

(Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Lula culpou a “comunicação” pelo próprio fiasco e substituiu o adulador Paulo Pimenta por Sidônio Palmeira na Secretaria de Comunicação. O problema é que marqueteiro não faz milagres, como atestou a pesquisa Quaest divulgada ontem (2), sobre o fracasso das jogadas de Sidônio. Pior: a maioria acha que a comunicação continua a mesma, após a saída de Pimenta, e que essa área mais piorou do que melhorou. Não por acaso, petistas como Gleisi Hoffmann querem ver Sidônio pelas costas.

Queimando o filme

Sidônio fez Lula aparecer mais, porém, a Quaest mostra que piorou a percepção do presidente, que, a rigor, queima o filme do próprio governo.

Factóides vazios

O número deve ter um significado dramático para o marqueteiro Sidônio: apesar de tantos factóides, para 50% Lula “tem aparecido menos”.

Apoio irrelevante

Apesar do apoio da mídia ao governo petista, para 47% Sidônio não alterou a percepção de que predomina o noticiário negativo sobre Lula.

Redes sociais crescem

A pesquisa Quaest também mostra que a maioria dos brasileiros (44%) se informa pela TV, mas já são 34% os que preferem as redes sociais.

Adriana Ventura cobra: ‘cadê a grandeza do STF?’

A deputada Adriana Ventura (SP), líder do partido Novo na Câmara, defende que chegue ao fim a atuação política do Supremo Tribunal Federal (STF). Em entrevista ao podcast Diário do Poder, a deputada defendeu o projeto de anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, que apoia oficialmente, e conclamou: “pacificação é tudo que precisamos”. Adriana também criticou a falta de ação do Congresso diante de interferência do STF, como no caso das emendas parlamentares.

Mesmo padrão

Sobre o caso do novo rombo nos Correios, Adriana Ventura resumiu: “já vi esse filme antes, eu acho que existe um modus operandi”.

Nosso bolso sofre

“O Brasil joga dinheiro fora”, lamentou Ventura, que é autora de um projeto de lei que pretende acabar com supersalários no setor público.

Objetivo específico

Para a deputada, os supersalários são uma “barbaridade” e autoridades usam de subterfúgios para contornar ou mesmo ignorar o teto salarial.

Rei das desonerações

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, criticou ontem as desonerações fiscais, mas passou pano para a responsabilidade de Lula. Ele decretou 98 desonerações, contra 64 de Bolsonaro e 48 de FHC.

Manual de instruções

Os petistas devem estar insones após a pesquisa mostrando que 56% dos brasileiros rejeitam Lula. Mas ao menos o instituto Quaest fez uma gentileza ao governo, listando o que faz Lula derreter a cada dia.

Só subindo

Iniciativa do deputado Guto Zacarias (União-SP), o Janjômetro, que soma a gastança de Janja com o dinheiro público, atualizou em mais R$ 72,1 mil esta semana. São diárias de assessores pela viagem à Paris.

Motivos de sobra

Ricardo Nunes tem uma lista que explica reprovação de Lula. O prefeito de São Paulo diz que o petista só toma decisão ruim, cita como exemplo Gleisi Hoffmann na articulação política: “é uma pessoa muito rude”.

Direito negado

Deu ruim para o ex-deputado Daniel Silveira, que tinha oferta para trabalhar como auxiliar administrativo e até estagiário. Preso, teve pedido de flexibilização de pena negado por Alexandre de Moraes (STF).

Explica aí

Deve sobrar para Luiz Fernando Corrêa, diretor-geral da Abin, explicar a arapongagem contra o Paraguai. A Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência foi instalada e prepara convocação de Corrêa.

Cassação de barraqueiro

Avançou no Conselho de Ética representação contra Glauber Braga (Psol-RJ), que agrediu um cidadão da Câmara. O relator, deputado Paulo Magalhães (PSD-BA), pediu cassação do barraqueiro. Tic, tac, tic, tac…

Deu em nada

Morreu na praia o pedido petista de prisão preventiva contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi só a imprensa vazar o pedido que a PGR andou com a resposta. Surpreendentemente, foi contra.

Pensando bem…

…o tarifaço de Trump ao menos trouxe uma novidade: Executivo e Legislativo aprovaram projeto vapt-vupt e sem interferência do Judiciário.

PODER SEM PUDOR

O rei nu

Discreto e comedido, o jurista Seabra Fagundes, ministro da Justiça do presidente Café Filho, revela os detalhes do momento em que foi convidado para o posto: os tanques do general Lott cercavam o apartamento de Café, no Posto 6, e a ante-sala estava cheia de líderes da UDN, quando Seabra ouve um chamado lá de dentro: “Oh! Miguel, vem cá.” Seabra descreveu a cena: “⁠Ao entrar no quarto, deparei-me com uma cena insólita: naquele sufoco todo, Café esquecera de vestir-se. Estava simplesmente nu.”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

