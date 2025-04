Colunistas Pesquisa Quaest mostra que 47% dos eleitores consideram Lula “mal intencionado”

Por Flavio Pereira | 3 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Índices de rejeição a Lula e Janja crescem em todo o País e já alcançam Estados nordestinos. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Fora de controle, a rejeição a Lula e ao seu governo fugiu completamente do controle, se aproximando do 60%. Em janeiro, os índices saltaram gradativamente, de 39%, 43% e 56%, respectivamente. O que chama a atenção, é o crescimento da rejeição nas regiões mais miseráveis do Nordeste, outrora sólidos redutos de Lula e da esquerda. A rejeição alcança também a primeira dama, Janja.

47% dos eleitores consideram Lula “mal intencionado”

Um dado que demonstra que o problema é mais grave, pois a queda de confiança se dá em relação ao próprio Lula, está em um dos quesitos da pesquisa.

A pergunta é: “Você acha acha o Lula bem-intencionado?” Pela primeira vez desde 2023, o percentual de “não” superou o “sim”: 47% a 44%.

Presidente do Republicanos, Carlos Gomes considera precipitado anunciar agora apoio para governador

Presidente estadual do Republicanos, o deputado federal Carlos Gomes disse ontem que considera precipitada a definição agora quanto ao apoio a um candidato ao governo do estado em 2026, seja Gabriel Souza (MDB) ou Luciano Zucco (PL). Refere-se ao anuncio da bancada estadual do Republicanos, de apoio ao nome de Luciano Zucco para candidato a governador.

Pompeo de Mattos defende vale-alimentação mesmo para empregados em licença

O deputado federal Pompeo de Mattos (PDT) defendeu ontem a aprovação pela Câmara, do Projeto de Lei nº 1.356, de 2025, que prevê o pagamento de auxílio-alimentação aos trabalhadores e às trabalhadoras mesmo em dia de afastamento legal do trabalho.

Pompeo explica que, dentre outros casos, “o auxílio-alimentação virou praticamente um complemento de salário. E, se uma mulher grávida, por exemplo, tira licença-maternidade, ela perde o vale-alimentação. Na hora em que ela mais precisa, reduz-se o seu poder aquisitivo. Inclusive, ela tem que comprar alimento não mais só para ela, mas também para a criança. No entanto, no período da licença, ela perde esse benefício. Isso parece inusitado, mas é verdadeiro.”

Ronaldo Nogueira comenta decisão do TCU que liberou BNDES do teto de salários

O deputado federal Ronaldo Nogueira afirmou ontem que “o Brasil vive um momento muito ruim” ao comentar a decisão do Tribunal de Contas da União (TCU), que definiu em votação desta quarta-feira (2), que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) não é estatal dependente e, por isso, pode manter a oferta de salários acima do teto constitucional.

O teto do funcionalismo é limitado pela Constituição com base nos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal, atualmente em 46,3 mil reais. O banco, contudo, estava ofertando salários de 60 mil, conforme a ação que motivou a discussão no TCU.

Lider da oposição menciona o caso de D. Adalgisa: “65 anos, duas filhas, quatro netas, um bisneto, sem passagem pela polícia, condenada 16 anos”

Ao justificar a obstrução da oposição, em favor do projeto de anistia, o líder do bloco, deputado federal Luciano Zucco (PL) afirmou:

“Adalgiza, 65 anos. Vou repetir: 65 anos. Condenada a 16 anos e 6 meses. D. Adalgiza, duas filhas, quatro netas, um bisneto, sem passagem pela polícia. Não é do mensalão, não é do petrolão, não é traficante, não é do PT. A D. Adalgiza está presa, condenada a 16 anos, numa cela de 3 metros por 3 metros, com mais oito presas, dentre elas, traficantes e homicidas. Isso não é uma história, um filme, isso é a realidade. A família só pode visitá-la de 15 em 15 dias. Ela não teve atendimento médico e psicológico, mesmo tendo diagnóstico de pensamentos de autoextermínio, ou seja, de suicídio. É impressionante que um estuprador pegue 8 anos de prisão, e que o Sérgio Cabral esteja em pleno gozo de sua liberdade, fazendo pré-campanha para vir para esta Casa! Para quem não sabe, ele é pré-candidato a Deputado.

O André do Rap foi solto, foram arquivados os inquéritos dos crimes do Palocci e do Deputado Zeca Dirceu, mas a Adalgiza, sem antecedentes criminais, neste momento está presa. Isto é surreal!”.

99,4% dos municípios enviaram proposta para o Novo PAC Seleções 2025

A propósito da implantação do novo PAC para financiar projetos de interesse social, tema aqui mencionado, esta coluna recebeu da Casa Civil da presidência da Republica-a seguinte nota:

“Nesta segunda-feira (31), as inscrições no Novo PAC Seleções 2025 foram encerradas. O Governo Federal recebeu 35.119 propostas, enviadas por 5.537 municípios, 99,4% dos municípios brasileiros. Os municípios de Minas Gerais lideraram em número de inscrições seguido por São Paulo e Bahia. Além disso, o Ministério da Saúde recebeu o maior número de pedidos, totalizando 19,8 mil, logo em seguida o Ministério da Educação recebeu 8.782, Esporte e Cidades ficaram com 4.513 e 1.966, respectivamente.

Lançado no Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas, em fevereiro, o Novo PAC Seleções 2025 disponibilizou mais de um mês – 24 de fevereiro a 31 de março – para gestores e gestoras inscreverem projetos para os empreendimentos disponíveis nesta etapa. O programa investirá R$ 49,2 bilhões em quatro diferentes eixos: Saúde; Educação, Ciência e Tecnologia; Infraestrutura Social e Inclusiva; Cidades Sustentáveis e Resilientes e em 19 modalidades:. O Rio Grande do Sul inscreveu 2.437 propostas.”

* Instagram: @flaviorrpereira

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/pesquisa-quaest-mostra-que-47-dos-eleitores-consideram-lula-mal-intencionado/

Pesquisa Quaest mostra que 47% dos eleitores consideram Lula “mal intencionado”

2025-04-03