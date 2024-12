Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 10 de dezembro de 2024

Criada em 1995, a Medalha do Mérito Farroupilha é a distinção máxima da Assembleia Legislativa, destinada “a pessoas que contribuíram para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Estado”. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Audiências concluídas

A Comissão Especial para analisar a atuação das concessionárias de energia elétrica CEEE Equatorial e Rio Grande Energia – RGE concluiu nessa segunda-feira a série de audiências públicas realizadas nos municípios gaúchos para tratar da temática. Reunido no auditório da Famurs, em Porto Alegre, o colegiado recebeu mais cem participantes, entre representantes do Poder Público, instituições e comunidade em geral, para dialogar sobre problemas relacionados aos serviços prestados pelas empresas. Dentre as demandas mencionadas pelas cidades ao longo da atuação do grupo, tem destaque a demora na religação da energia, a falta de comunicação e transparência por parte das empresas, além do atendimento precário nos canais de atendimento, sobretudo o “0800”.

Trabalho intensivo

Lideranças da Assembleia gaúcha acordaram a realização de sessões extraordinárias nos dias 10 e 17 de dezembro, de modo a vencer a pauta de votações antes do recesso parlamentar, que inicia em 23 de dezembro. As reuniões serão realizadas a partir das 10h da manhã e continuadas nos encontros ordinários previstos para o turno da tarde, possibilitando a discussão de um maior número de textos. Para esta terça-feira, constam 37 matérias na Ordem do Dia, com a majoritária parte das propostas de autoria do Executivo gaúcho.

Rodovias da Serra

O deputado Issur Koch (PP) acompanhou lideranças da Serra Gaúcha e diretores da Concessionária Caminhos da Serra (CSG) na última semana em uma vistoria na ERS-240 e na ERS-122. Frente a uma série de demandas relacionadas à falta de segurança em diversos pontos das rodovias, apresentada por lideranças municipais, a empresa informou que busca antecipar investimentos previstos em anos futuros no contrato de concessão, mas que, para isso, precisa ter o aval do governo do Estado. “Como presidente da Frente Parlamentar pela Infraestrutura na Região dos Vales e também da Extensão da BR-448, entendo como fundamental anteciparmos esses investimentos a fim de preservarmos vidas. A empresa manifestou sua preocupação e demonstra interesse em ouvir a comunidade regional, o que é positivo”, pontuou Issur.

Mérito Farroupilha

O Legislativo gaúcho entregou nesta segunda-feira a Medalha do Mérito Farroupilha ao presidente do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal (Fundesa), Rogério Kerber. O presidente da Casa, Adolfo Brito (PP), proponente da honraria, destacou a “dedicação incansável” do homenageado na defesa do setor, assim como na intensa interlocução com os órgãos oficiais e articulação com diferentes segmentos da economia. Na última semana, a medalha foi entregue também ao prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon (PSDB), por articulação do deputado Dimas Costa (PSD). O parlamentar descreveu o líder municipal como um exemplo de liderança, competência e compromisso com a população gaúcha, mencionando as funções públicas exercidas pelo homenageado na esfera estadual e na cidade da Região Metropolitana.

Homenagem municipal

A Câmara de Vereadores de Pareci Novo concedeu nessa segunda-feira a Comenda de Honra ao Mérito do Poder Legislativo Municipal ao deputado Gustavo Victorino (Republicanos). O presidente da Casa e proponente da homenagem, Antonio Gelcí de Mello (Republicanos), reconheceu as ações do deputado na proteção à agricultura, na articulação de recursos para a saúde e educação por meio de emendas parlamentares e no incentivo ao setor produtivo e turístico do Vale do Caí e do RS. “Receber a mais importante honraria do legislativo municipal de Pareci Novo é mais do que um motivo de orgulho, mas um compromisso de fazer cada vez mais e melhor”, agradeceu Victorino.

