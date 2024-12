Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 14 de dezembro de 2024

O deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) oficiou o TCE, solicitando a análise do contrato e do cronograma da obra de conclusão da ponte entre Arroio do Meio e Lajeado. (Foto: Divulgação/ALRS)

Análise do TCE

Frente ao atraso na conclusão da ponte da ERS-130, entre Lajeado e Arroio do Meio, o deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) oficiou o Tribunal de Contas do Estado solicitando a análise do contrato e do cronograma da obra. Destacando a necessidade da estrutura para a mobilidade e economia dos municípios do Vale do Taquari, o parlamentar especificou questões como a legalidade e a regularidade do contrato para a execução da iniciativa, além do cumprimento de prazos, metas e das boas práticas de gestão pública. Lorenzoni afirma que o TCE possui os instrumentos legais necessários e que pode avaliar a situação de modo a fazer recomendações às empresas contratadas, à EGR e ao governo do Estado, viabilizando maior celeridade aos trabalhos. “A preocupação dos empresários do Vale, com quem temos nos reunido, é que haja um novo adiamento do prazo para conclusão da ponte”, relata o deputado.

Homenagem aos sergipanos

Em visita à Assembleia Legislativa de Sergipe, nesta sexta-feira, o presidente do Parlamento gaúcho, Adolfo Brito (PP), participou da outorga da Medalha do Mérito Parlamentar, destinada pelo Legislativo local, aos integrantes da missão do Corpo de Bombeiros sergipano que atuou no RS durante as enchentes de maio. O grupo do estado nordestino esteve ao longo de 22 dias no território gaúcho, orientando, agindo e salvando moradores locais, além de visitar abrigos e elaborar planos de evacuação e avaliação de risco. Em reconhecimento à corporação, Brito entregou a escultura em bronze “Gaúcho Laçador” aos agentes, como símbolo de “fraterna irmandade e constante e duradoura amizade” entre eles e os gaúchos.

Gabinete na Rua

O deputado Airton Artus (PDT) vai a Venâncio Aires neste sábado para a realização do evento “Gabinete na Rua”, na Praça da Matriz do município. Mobilizada pelo parlamentar junto aos seus assessores, a iniciativa visa apresentar à comunidade local os projetos elaborados pelo deputado em 2024, além das ações articuladas ao longo de dois anos de mandato completados no fim deste ano. “É importante esse encontro com as pessoas que nos deram a oportunidade de representá-las na Assembleia Legislativa. É uma espécie de prestação de contas com a comunidade”, destaca Artus.

Detectores nas escolas

Em pronunciamento na tribuna da Assembleia gaúcha nesta semana, o deputado Elizandro Sabino (PRD) tornou a defender o projeto de sua autoria que prevê a instalação de detectores de metais na entrada das escolas. O parlamentar abordou a falta de segurança nas instituições de ensino do país e a necessidade de proteção das crianças e adolescentes, citando recentes episódios de violência no ambiente escolar, com destaque para o caso de evacuação de escola no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, por ameaça de bomba. Aguardando votação na CCJ da Assembleia, a proposta de Sabino prevê a fixação de equipamentos de detecção em todos os estabelecimentos de ensino da rede pública estadual, aos quais serão submetidas todas as pessoas que adentrarem as unidades, incluindo alunos e funcionários.

Bombeiros em Ijuí

O deputado Gerson Burmann (PDT) celebrou nas redes sociais a confirmação da permanência do 12º Batalhão de Bombeiros Militares em Ijuí, no Noroeste gaúcho. O parlamentar vinha atuando desde janeiro junto a uma intensa articulação para reverter a mudança que havia rebaixado o posto para uma companhia, vinculada ao batalhão de Santo Ângelo. Ao longo das discussões, Burmann participou de audiências junto à Casa Civil do Estado para solicitar a conservação da unidade, com argumentos embasados em estudos elaborados pela UNIJUÍ, destacando a relevância do município como polo regional, com crescimento urbano, aumento populacional e com liderança em arrecadação de ICMS. “Dedico essa vitória a todos os valorosos bombeiros de Ijuí, que diariamente arriscam suas vidas para proteger as nossas”, pontuou Burmann.

