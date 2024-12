Colunistas Como está a saúde de Lula? Osmar Terra cobra mais clareza para a população

Por Flavio Pereira | 14 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Em editorial “Saúde de Lula requer transparência”, Estadão cobra mais transparência nas informações sobre saúde de Lula e compara com o desencontro de informações no caso do ex-presidente Tancredo Neves, falecido em abril de 1985. (Foto: Reprodução de vídeo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Depois do acidente que o presidente Lula sofreu no banheiro do Palácio da Alvorada – caiu e teve um traumatismo craniano e levou cinco pontos no local – o País vive momentos de incerteza sobre seu real estado de saúde. O Brasil é ressabiado com boletins médicos desde os episódios envolvendo a agonia de Tancredo Neves, então presidente eleito, há quase 40 anos, assinala editorial do Estadão ontem (13), recordando que “no dia em que Lula precisou ser levado ao hospital, houve omissão deliberada de informação. Naquela noite, integrantes da Secretaria de Comunicação Social da Presidência e do Hospital Sírio-Libanês negaram que o presidente tivesse sido hospitalizado”.

Osmar Terra: “Descoberta de hematoma, 50 dias após queda com traumatismo!”

Ontem, o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) que é médico, foi secretário da Saúde no Rio Grande do Sul por oito anos e tem mestrado em Neurociência levantou algumas dúvidas: “Já comentei que, se não descobrissem a causa do surgimento de um hematoma comprimindo seu cérebro, 50 dias após queda com traumatismo cranioencefálico, continuaria o risco de o episódio se repetir no futuro próximo.”

Terra explica que não adianta só drenar um hematoma, com a trepanação, se sua causa não for descoberta e nem for feito nada para evitar a repetição. Lula foi submetido a uma embolização anunciado que seria feito um procedimento de embolização (bloqueio) da artéria que irriga a região afetada, para prevenir novos hematomas. Porém, Mas continuam algumas perguntas sem respostas:

“O hematoma foi causado por uma artéria que rompeu? Se foi, por que levou 50 dias para aparecer? A ruptura de uma artéria cerebral é sempre um acontecimento dramático que evolui em poucas horas. E se for um sangramento de veia e não de artéria, o que é mais provável pela lentidão com que se instalou o hematoma? Embolizar uma a artéria não prevenirá futuros hematomas, porque as veias continuarão liberando sangue. Por que não se fez uma cirurgia mais ampla para esclarecer isso e suturar possíveis veias lesionadas? Por que a pressa em dizer que está tudo bem e que Lula volta ao trabalho na próxima semana? A população merece um esclarecimento maior”, termina Osmar Terra.

Lula publica mensagem no Instagram

Ontem, Lula postou foto de abrigo e tênis, ao lado do neurocirurgião Marcos Stávale, em rede (Instagram) com mensagem de gratidão às manifestações de apoio que tem recebido desde sua internação. “Peço que fiquem tranquilos. Estou firme e forte!”, afirma Lula, e agradeceu “por cada oração e palavra de conforto que recebi nos últimos dias” informando que “Janjinha me repassou todos os recados”.

Maioridade penal aos 16 anos morreu na gaveta de Davi Alcolumbre

O deputado federal gaúcho Sanderson (PL), que presidiu a Comissão de Segurança Pública da Câmara, manifestou indignação depois que o Senado perdeu o prazo para votação da chamada PEC da Maioridade Penal, que reduz a maioridade penal para 16 anos. Sanderson lembra que o Código Penal é de 1940 e que precisa ser atualizado. A PEC que atualizaria essa defasagem temporal foi aprovada na Câmara. Mas “o Senado deixou caducar”. O responsável direto por isso, aponta Sanderson, é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que engavetou a proposta, impedindo que fosse votada. ser arquivada sem ir a votação.

Administração do Tribunal de Justiça do RS parabeniza magistrado que conquistou Prêmio Innovare 2024

O Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Alberto Delgado Neto recebeu no seu gabinete nesta sexta-feira (13) ao Juiz de Direito Charles Maciel Bittencourt, da Justiça Instantânea (JIN) da Infância e Juventude da Comarca de Porto Alegre, para cumprimentá-lo pela conquista do Prêmio Innovare, ocorrida no dia 11, na sede do STF, em Brasília. O Chefe do Poder Judiciário gaúcho, que não conseguiu participar da cerimônia, convidou o Juiz Charles para a audiência de ontem, na qual parabenizou pessoalmente o magistrado pela conquista na categoria Juiz do Prêmio, com a apresentação do Projeto “Partiu Aula na Justiça”. O Juiz Charles foi o coordenador da ação socioeducativa voltada a jovens de Porto Alegre envolvidos em atos infracionais.

A 3ª Vice-Presidente do TJ, Desembargadora Lusmary Fátima Turelly da Silva, a Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Fabianne Breton Baisch, o Juiz-Corregedor Coordenador, Max Akira Senda de Brito e o Juiz Assessor da Presidência, André Pires, também participaram da agenda e parabenizaram o Juiz Charles pela honraria.

(Instagram: @flaviorrpereira)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/como-esta-a-saude-de-lula-osmar-terra-cobra-mais-clareza-para-a-populacao/

Como está a saúde de Lula? Osmar Terra cobra mais clareza para a população

2024-12-14