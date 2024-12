Colunistas Polícia do Rio estoura operação da Diamante, de Mohamad da Copape

Por Leandro Mazzini | 13 de dezembro de 2024

Foto: Reprodução de vídeo

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Uma sexta-feira 13 para o crime que lava dinheiro. A Polícia Civil do Rio de Janeiro “estourou” – bordao usado na linguagem policial para eliminar ilegalidades – uma base clandestina de combustíveis na Baixada Fluminense, na tarde desta sexta-feira.

Essa base estaria sendo utilizada para produzir o combustível adulterado para rede Diamante, que a Coluna já denunciou que está nas mãos de um laranja na cidade, com mais de 20 postos no grande Rio.

A rede Diamante seria o braço fluminense da Copape, formuladora de gasolina sob controle de Mohamad Houssein Mourad, um grupo que, segundo Instituto Combustível Legal (ICL), seria o braço operacional da facção PCC no setor de combustível.

Esse modelo de batedeira de combustível adulterado já foi objeto de flagrante na Bahia, onde o mesmo grupo detinha o mesmo modelo operacional. A grande novidade é que nessa nova batedeira , não foram encontrados apenas combustível. Foi encontrada também uma grande quantidade de cigarros sem origem.

Os policiais gravaram em áudio e vídeo várias provas do local do flagrante. A venda de cigarro ilegal agora também faz parte do rol de atividades do Grupo Copape?

