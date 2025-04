Bruno Laux Assembleia Legislativa do RS lança edição 2025 da campanha “Valores que Ficam”

Por Bruno Laux | 7 de abril de 2025

Assembleia gaúcha. (Foto: Paulo Garcia/ALRS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Valores que Ficam

A Assembleia Legislativa do RS lançará oficialmente nesta terça-feira, em um café da manhã, a edição de 2025 da campanha “Valores que Ficam”. Em atividade no Parlamento desde 2019, a mobilização incentiva pessoas físicas a destinarem até 6% do imposto de renda devido para os fundos estadual ou municipais da pessoa idosa e/ou dos direitos da criança e do adolescente, através da declaração de ajuste anual de imposto de renda no modelo completo. Organizadores da ação avaliam que o estado tem potencial de ultrapassar R$700 milhões em destinações através da iniciativa, ainda que “somente” R$116,2 milhões tenham sido arrecadados em 2024.

Parceria RS-Alemanha

Articulada pelo deputado Elton Weber (PSB), a Frente Parlamentar para o Fortalecimento das Relações entre o RS e os Povos de Língua Alemã será instalada nesta terça-feira na Assembleia gaúcha. O núcleo legislativo busca garantir continuidade às parcerias institucionais do Estado com a Alemanha, retomadas durante as celebrações do Bicentenário da Imigração Alemã, em 2024, com destaque para os intercâmbios técnicos firmados com os estados de Hessen e Rheinland-Pfalz. Sob a liderança de Weber, o grupo trabalhará na consolidação de uma governança permanente que viabilize cooperações entre as partes em áreas como educação, ciência, economia e cultura.

Cristo inaugurado

O presidente do Legislativo gaúcho, deputado Pepe Vargas (PT), marcou presença neste domingo na inauguração do Complexo do Cristo Protetor, em Encantado, no Vale do Taquari. Em discurso na abertura do evento, o líder parlamentar destacou que o monumento de 43,5 metros de altura, instalado em um santuário de 12 mil metros quadrados, representa um “presente” para o Estado, meses após a tragédia climática de 2024. Para o deputado, o local servirá às pessoas tanto para manifestar sua religiosidade quanto para contemplar a natureza. “Sem sombra de dúvidas, será um grande destino de turismo religioso do estado”, destacou Pepe.

Certificação de influencers

A Câmara dos Deputados começou a debater o projeto de lei do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) que define regras para que influenciadores digitais façam propaganda de apostas on-line, cassinos digitais ou outros tipos de jogos de azar. O parlamentar sugere a equiparação dos influenciadores que promovem atividades do gênero aos agentes autônomos de investimento, determinando a eles a mesma certificação desses profissionais junto à Comissão de Valores Mobiliários. Para Eduardo, a exigência deve ajudar a garantir que os “influencers” compreendam os riscos financeiros e psicológicos associados ao incentivo de apostas. “O texto visa trazer maior responsabilidade para essas figuras, que exercem grande influência sobre o público, especialmente os mais jovens e vulneráveis”, destaca o deputado.

Imunização nacional

O Ministério da Saúde inicia nesta segunda-feira a campanha nacional de vacinação contra a influenza, com o objetivo de imunizar 90% dos chamados grupos prioritários. Os imunizantes trivalentes serão inicialmente destinados a crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos e gestantes, além de trabalhadores da saúde, professores, povos indígenas, dentre outros núcleos da população considerados mais vulneráveis à condição. Para a campanha deste ano, a pasta adquiriu um total de 73,6 milhões de doses da vacina, que tem potencial de evitar entre 60% e 70% dos casos graves e dos óbitos relacionados à doença.

Bruno Laux

@obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

