Bruno Laux Batons e recados à presidência da Câmara marcam ato de Bolsonaro em defesa do PL da Anistia

Por Bruno Laux | 7 de abril de 2025

(Foto: Reprodução)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Cosmético simbólico

Batons de diferentes cores marcaram a manifestação articulada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro neste domingo, na Avenida Paulista, em defesa do projeto de anistia para envolvidos no 8 de Janeiro. Os cosméticos foram levados ao ato em alusão à cabeleireira Débora Rodrigues, presa por dois anos após ter pichado a estátua da Justiça nos ataques antidemocráticos, que Bolsonaro afirma viver uma “situação de suplício”.

Estimativa de público

Segundo um levantamento do Monitor do Debate Político no Meio Digital do Cebrap e da ONG More in Common, coordenado pela USP, o entorno de Jair Bolsonaro conseguiu reunir 44,9 mil pessoas neste domingo, na Avenida Paulista. Um segundo estudo, divulgado pelo Instituto Datafolha, contabilizou 55 mil pessoas presentes na manifestação em seu “momento de pico”.

Pauta da maioria

Presente na Avenida Paulista neste domingo, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), garantiu que conseguirá as 257 assinaturas para que o projeto de anistia para envolvidos no 8 de Janeiro seja votado em regime de urgência. Com expectativas semelhantes, o deputado Altineu Côrtes (PL-RJ) também demonstrou confiança no avanço do texto, afirmando que o chefe da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), será “pautado pela maioria”.

Alinhamento entre Casas

Ainda resistente a avançar com o PL da Anistia, Hugo Motta (Republicanos-PB) deixou claro a pessoas de seu entorno que qualquer decisão sobre o futuro da matéria será acordada previamente com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). O alinhamento com a Casa Alta visa evitar que a Câmara avance na discussão de maneira individual, atraindo para si todos os ruídos gerados pela discussão junto ao STF.

Efeito contrário

Para o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), as críticas feitas à presidência da Câmara durante o ato articulado por Bolsonaro neste domingo devem terminar com as chances do PL da Anistia ser pautado por Hugo Motta. O petista avalia que o ato deve surtir efeito contrário ao esperado pelos organizadores, isolando lideranças bolsonaristas na Casa Baixa do Congresso.

Desistência aconselhável

Cerca de 67% dos entrevistados por uma pesquisa Datafolha divulgada no sábado acreditam que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve abrir mão da disputa pelo Planalto em 2026. Em contrapartida, somente 28% dos 3.054 brasileiros consultados afirmaram que o ex-mandatário deve insistir na ideia de se candidatar novamente à Presidência da República.

Desistência aconselhável II

No entorno de Jair Bolsonaro, também há aliados que defendem que o ex-presidente abdique de concorrer em 2026 e designe um sucessor para tentar a corrida presidencial. Apesar das sugestões, Bolsonaro ainda resiste à ideia, temendo perder força no cenário político e contribuir para a fragmentação da direita no Brasil.

Bets e BC

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, vai à CPI das Bets do Senado nesta terça-feira para uma oitiva sobre a fiscalização das transações financeiras das casas de apostas. O chefe da autoridade monetária deve abordar questões relacionadas à capacidade de rastreamento de transações irregulares, à possibilidade de implementação de regras específicas para transferências de recursos envolvendo o setor de jogos pela internet e à avaliação do impacto econômico das “bets” sobre o sistema financeiro.

Comissões mistas

Em meio a um acordo entre os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), o Congresso Nacional deve retomar nas próximas semanas as comissões mistas para análise de medidas provisórias. Ao todo, há 20 matérias do gênero em tramitação no Legislativo, das quais 12, já despachadas, aguardam a instalação dos colegiados para análise.

Autoestima para todas

Visando contribuir com a recuperação da autoestima de mulheres submetidas a mastectomia, o deputado Marcos Tavares (PDT-RJ) apresentou um projeto de lei que isenta do ICMS as operações de compra de próteses de silicone destinadas à reconstrução mamária de pacientes que realizarem o procedimento em razão de condições médicas. O parlamentar afirma que o processo reconstrutivo representa uma etapa essencial da recuperação, que permanece inacessível para muitas pacientes.

Prato Alegre

Começou a tramitar na Câmara de Porto Alegre o projeto da vereadora Biga Pereira (PCdoB) que cria o Programa Prato Alegre, destinado a ofertar refeições gratuitas e a preços populares nos bairros e no Centro da cidade. Viabilizada através de parcerias público-comunitárias, a iniciativa visa contribuir com o acesso à alimentação de qualidade para pessoas em situação de vulnerabilidade social ou econômica.

Posse na FNP

O prefeito Sebastião Melo embarcou ontem (6) para Brasília, onde participa nesta semana da 87ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. Ao longo do evento, na terça-feira, o líder porto-alegrense tomará posse como vice-presidente da entidade, ao lado dos prefeitos Ricardo Nunes (São Paulo) e Adriane Lopes (Campo Grande), sob o comando do novo presidente Eduardo Paes (Rio de Janeiro).

Saúde gaúcha

Além do encontro da FNP, Sebastião Melo integrará também nesta terça-feira uma reunião de prefeitos da Região Metropolitana de Porto Alegre com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O encontro visa articular apoio do governo federal para desafogar o sistema de saúde das cidades no entorno da Capital, frente à crise enfrentada nos hospitais locais.

Transição energética

O Departamento de Mineração da Secretaria Estadual do Meio Ambiente conduzirá uma reunião pública em Candiota, nesta terça-feira, para dialogar sobre o Plano Transição Energética Justa nas regiões carboníferas do RS. O encontro visa garantir a participação ativa da comunidade local, apresentando, tecnicamente, todas as etapas do planejamento, elaborado pelo consórcio WayCarbon-Centro Brasil no Clima.

Capacitação na Saúde

Servidores municipais e representantes de hospitais gaúchos participarão nesta semana da segunda etapa do treinamento para operação do novo Sistema de Propostas de Convênios do governo do Estado. A capacitação visa preparar os profissionais para a adoção da nova ferramenta, que deve agilizar a inserção de documentos, tornar mais acessível o acompanhamento de processos e reduzir etapas burocráticas.

