Por Bruno Laux | 6 de maio de 2023

(Foto: Leandro Osório/Especial Palácio Piratini)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Prevenção ao câncer de colo

O deputado Edivilson Brum (MDB), acompanhado da presidente da APCOLU, Dra. Denise Müller, participou nesta sexta-feira de uma audiência no gabinete do governador Eduardo Leite, para tratar de assuntos relacionados ao combate ao câncer de colo do útero. O parlamentar solicitou ao chefe do Executivo gaúcho a regulamentação da lei que trata da obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação no ato de matrícula ou rematrícula nas escolas gaúchas, visando fiscalizar a imunização contra o HPV, principal agente responsável pelo desenvolvimento da doença.

Trânsito Seguro

Gustavo Victorino (Republicanos) protocolou nesta sexta-feira na Assembleia uma solicitação de criação da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro. O grupo visa discutir e propor medidas que contribuam para a redução da violência no trânsito no RS, frente a recentes estudos que apontam o fator como uma das principais mortes em todo o país. O parlamentar destaca na proposta que a situação provoca cerca de 45 mil mortes por ano no Brasil, além de causar um prejuízo anual de R$50 bi à União.

Combate às fake news

A Frente Parlamentar pelo Combate à Disseminação de Notícias Falsas e Comunicação Propositada de Desinformação foi instalada nesta sexta-feira na Assembleia pela presidente da Casa em exercício, Delegada Nadine (PSDB). O grupo será presidido pela deputada Laura Sito (PT), que afirmou na solenidade que a instalação ocorre em paralelo à mobilização federal relacionada ao PL das Fake News, que atualmente é discutido no Congresso Nacional. A parlamentar destacou que a Frente deve auxiliar na promoção da fiscalização e combate à desinformação no RS, além de contribuir com o fortalecimento da democracia.

Valorização dos veteranos

O deputado Capitão Martim (Republicanos) promoveu nesta sexta-feira uma reunião no parlamento gaúcho com representantes das Associações de Veteranos Militares do RS. No encontro foram discutidas questões relacionadas à construção de políticas públicas para a categoria, além do planejamento de ações e metas voltadas à sua valorização. “As associações de veteranos militares desempenham um papel importante na sociedade, pois oferecem uma rede de apoio e união para aqueles que serviram nas Forças de Segurança”, destacou Martim.

Impactos do Assistir

Luciana Genro (PSOL) esteve à frente de uma audiência pública na Assembleia nesta sexta-feira para tratar do cenário do programa estadual Assistir na Saúde e os seus reflexos nos trabalhadores da área que atuam em hospitais. A reunião foi realizada a pedido do Sindisaúde-RS, de modo a debater os impactos negativos que o programa trouxe ao setor no Estado, causando diversos cortes orçamentários em diferentes unidades de saúde gaúchas. O encontro ocorreu logo após a reinstalação da Frente Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores da Saúde na Casa, presidida pela deputada.

Redução de feminicídios

A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos promoveu nesta quinta-feira uma audiência pública para debater a violência doméstica e os casos de feminicídio no RS. O encontro, realizado em Passo Fundo, no norte gaúcho, foi proposto pelo deputado Airton Lima (Podemos) visando a discussão de medidas de combate à violência contra a mulher, em função do avanço alarmante de situações do gênero no Estado. O deputado destaca que atualmente um caso de violência doméstica acontece a cada 10,5 minutos no RS, fator que evidencia a necessidade de medidas de combate a casos do gênero.

