Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2023

Falta de vagas nas escolas e creches de Porto Alegre será discutida em Comissão na AL. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Vagas escolares

A Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia promove uma audiência pública nesta segunda-feira para discutir a falta de vagas nas escolas e creches de Porto Alegre. O debate ocorre a partir de proposição do deputado Dr. Thiago Duarte (União), e deve ter um foco especial nas demandas constantes na região da Restinga e do Extremo Sul da capital gaúcha. Representantes da Secretaria Estadual de Educação, do Ministério Público do RS, e conselheiros tutelares devem estar presentes na reunião.

Valorização das Guardas Municipais

O deputado Delegado Zucco (Republicanos) participou neste sábado da instalação da Frente Parlamentar em Defesa das Guardas Municipais no município de Bagé. O grupo, proposto pelo parlamentar, busca a valorização das guardas civis, uma vez que são órgãos que atuam de forma integrada com as demais forças de segurança. Na ocasião, foi também realizada a formatura da primeira turma da Guarda Municipal da cidade da fronteira com o Uruguai.

Oncologia em Montenegro

Parlamentares da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia viajam até Montenegro nesta segunda-feira para a realização de uma audiência pública na Câmara de Vereadores do município. A reunião terá como principal pauta a implantação de um Centro de Oncologia junto ao Hospital de Montenegro, proposta pelo deputado Neri, o Carteiro (PSDB).

Cannabis medicinal

Nesta terça-feira será instalada no parlamento gaúcho a Frente Parlamentar em Defesa da Cannabis Terapêutica. Presidido pelo deputado Leonel Radde (PT) o grupo deve atuar no acolhimento, organização e direcionamento de pessoas, de forma sistemática e legal, para a melhor utilização da cannabis medicinal no tratamento de doenças.

Grande Expediente

O Grande Expediente da sessão plenária da Assembleia nesta terça-feira terá o tema “Municípios: onde a vida acontece – 47 anos da Famurs” como assunto central de discussão. O período será conduzido pelo deputado Marcus Vinícius (PP), que prestará uma homenagem à Federação dos Municípios do RS.

Mostra cultural

O Espaço de Exposições Deputado Carlos Santos recebe nesta semana a exposição de trabalhos do Atelier de Desenho I, da professora Kátia Maria Prates, do curso de Artes Visuais da UFRGS. A mostra artística, exposta no hall de entrada do Palácio Farroupilha, é promovida a partir de iniciativa do deputado Miguel Rossetto (PT).

