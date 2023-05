Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 22 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Complexo da Maesa

A Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia promove uma audiência pública nesta segunda-feira para discutir a proposta de parceria público-privada e do plano de ocupação das instalações da Metalúrgica Abramo Eberle SA, em Caxias do Sul. Proposta pelo deputado Pepe Vargas (PT), a discussão diz respeito à concessão patrocinada do local que deve permitir uma ocupação gradual em até 12 anos, a partir de um complexo integrado por um mercado público, praças, áreas de evento, espaços culturais e gastronômicos, entre outros serviços.

Apoio à indústria

A Frente Parlamentar de Apoio à Indústria Gaúcha será instalada nesta terça-feira no parlamento gaúcho, a partir de proposição do deputado Prof. Claudio Branchieri (Podemos). O grupo visa promover a valorização do setor industrial como centro do progresso econômico, estabelecendo um diálogo construtivo entre os poderes para alinhar estratégias e ações que tornem o RS atrativo a investidores, promovendo a geração de empregos e inovação na indústria gaúcha. O secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Ernani Polo, foi convidado pelo parlamentar para integrar a solenidade.

Hidrovia da Lagoa Mirim

Outra frente que será instalada nesta terça-feira no parlamento gaúcho será a Frente Parlamentar para acompanhamento da Hidrovia Binacional da Lagoa Mirim, proposta pela deputada Adriana Lara (PL). O grupo já havia sido instalado pelo ex-deputado Luís Augusto Lara (PTB) na 55ª legislatura, e busca dar atenção à iniciativa, em função de seu ineditismo no país, além dos reflexos positivos que impacta em diferentes áreas como a econômica e ambiental.

Escola agrícola

Uma reunião técnica entre o Executivo estadual e o governo municipal de Feliz será realizada na próxima semana para discutir um projeto de implantação de uma Escola Técnica Agrícola no município gaúcho. O encontro, articulado pelo deputado Elton Weber (PSB), visa obter apoio do Estado na implementação da unidade de ensino, de modo a atender à demanda de educação agrícola existente na região. Se firmada a parceria, o governo estadual deve auxiliar na ampliação da estrutura já existente onde será instalada a escola, além contribuir na compra de equipamentos, preparo de área para práticas agrícolas e contratação de mais professores.

Monumento à imigração

Durante esta semana o Espaço Carlos Santos, no hall de entrada do Palácio Farroupilha, contará com uma exposição de estudos e maquete do monumento referente aos 200 anos da Imigração Alemã no Brasil. Promovida pela Associação Comercial Industrial de Novo Hamburgo e a Sociedade de Amigos da Fundação Ernesto Frederico Scheffel, a mostra acontece a partir de iniciativa do deputado Issur Koch (PP), e apresentará o protótipo do monumento que representa as famílias dos primeiros 39 imigrantes alemães que chegaram a São Leopoldo em 1824, marco oficial da colonização alemã no País. A escultura, de autoria do artista hamburguense Marciano Schmitz, terá 4,5 metros de altura (foto) e ficará posicionada no Centro Histórico de Hamburgo Velho, na Praça Monsenhor Edmundo Backes.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/noticias-da-assembleia-legislativa-do-rs-65/

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2023-05-22