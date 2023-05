Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2023

Os encontros reúnem informações para um projeto de fomento da Educação gaúcha. (Foto: Divulgação/MEC)

Movimento pela Educação

O presidente da Assembleia gaúcha, deputado Vilmar Zanchin (MDB), realizou nesta sexta-feira, ao final do segundo encontro do “Movimento pela Educação: vamos debater juntos”, a entrega de um documento ao vice-governador Gabriel Souza contendo uma síntese dos debates realizados na primeira parte da reunião realizada no município de Restinga Seca. Entre os assuntos estiveram elencadas questões voltadas a políticas públicas da educação, com destaque para a valorização da docência, a aprendizagem na idade certa no ensino fundamental e o ensino profissionalizante e tecnológico. Os encontros, promovidos pela presidência da Assembleia em diferentes regiões do RS, buscam reunir informações para a construção de um projeto ao final de 2023 com sugestões para a Educação gaúcha que serão repassadas ao Executivo.

Valorização agrossilvipastoril

O deputado Guilherme Pasin (PP), apresentou um projeto de lei no parlamento gaúcho que designa a atividade agrossilvipastoril como de “relevante interesse social, público e econômico no Estado”. A atividade consiste em uma prática de combinação entre espécies florestais, produção animal, e culturas agrícolas, que tem como objetivo maximizar o aproveitamento dos recursos naturais, gerando uma maior biodiversidade em seu território e produzindo alimentos de uma forma mais sustentável. Apoiado pela Federação da Agricultura do RS, o parlamentar defende que a proposta apresentada na Assembleia auxilia o produtor em questões como intervenções em Áreas de Preservação Permanente, com foco na reserva de água como forma de mitigação dos impactos da estiagem na produção.

Universidades comunitárias

A Comissão Especial para tratar do papel das universidades comunitárias do RS realiza nesta segunda-feira, na UCS, em Caxias do Sul, a sua primeira audiência pública. O colegiado, presidido pelo deputado Rafael Braga (MDB), prevê a realização de 13 reuniões em diferentes instituições gaúchas para evidenciar a importância do papel das universidades comunitárias no RS e a facilitação do acesso ao ensino superior, possibilitando que agentes envolvidos no meio universitário apresentem suas vivências.

Energias limpas

A Frente Parlamentar que visa atuar junto ao Executivo estadual para solucionar demandas e prioridades do setor de energias renováveis recebeu nesta semana na Assembleia gaúcha a Secretária Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann. O encontro integrou o conjunto de ações do colegiado presidido por Frederico Antunes (PP) que busca atualizar as prospecções da instalação de empresas dos setores de energia eólica, solar e de biomassa no RS. O grupo propõe a garantia de viabilização de um plano de ação em conjunto com o Executivo estadual e nacional, para que projetos do segmento saiam do papel. A secretária elogiou a atuação do grupo em paralelo às iniciativas de energia limpa Estado, salientando que as ações da frente podem ser um catalisador para a atração de investimentos.

Mérito Farroupilha

A deputada federal e presidente do Podemos, Renata Abreu (SP), recebeu nesta sexta-feira a Medalha do Mérito Farroupilha. A honraria foi proposta pelo deputado estadual Airton Lima (Podemos) que discorreu sobre o papel da parlamentar na política brasileira, dando destaque aos debates e discussões sobre temas sociais e políticos, em especial sobre os direitos das mulheres, os quais ela integra.

