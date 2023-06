Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 6 de junho de 2023

A Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia gaúcha promove nesta terça (6), uma oitiva com estudantes cotistas da UFRGS. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Desligamento de cotistas

A Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia gaúcha promove nesta terça-feira, durante o período de Assuntos Gerais da sua reunião ordinária, uma oitiva com estudantes cotistas da UFRGS que estavam com matrículas provisórias e foram desligados da universidade. A solicitação da reunião foi apresentada ao colegiado pela deputada Luciana Genro (PSOL), que repassou as demandas recebidas dos alunos afastados. Eles afirmam que não receberam aviso de quando seria a entrevista de heteroidentificação, a qual é realizada para barrar fraudes nas cotas raciais, e que a partir da ausência na avaliação foram desligados da instituição de ensino. Os estudantes mencionam ainda que o problema vem impactando dezenas de matrículas provisórias desde 2016.

Precificação de seguradoras

O Delegado Zucco (Republicanos) irá propor através da Comissão Mista Permanente de Defesa do Consumidor e do Contribuinte a convocação do Sindicato das Seguradoras do RS para prestação de maiores informações sobre a recente alta nos valores cobrados por empresas do segmento no Estado. Zucco defende que o atual cálculo realizado pelas empresas, com base no Índice de Preços ao Consumidor, deve também levar em conta a redução de roubos e furtos de veículos no RS, que reflete na diminuição de acionamentos de seguros. O encontro deve contar também com a presença do PROCON-RS e o Movimento das Donas de Casa e do Consumidor Gaúcho.

Acesso ao emprego

Kaká D’Ávila (PSDB) apresentou na Assembleia gaúcha um projeto de lei que visa estimular a parceria entre secretarias, órgãos estaduais e prefeituras de todo o RS para promover o acesso a serviços essenciais que podem auxiliar pessoas carentes na conquista do emprego. A proposta prevê a criação do programa “Comunidade Viva”, que deve reunir uma série de serviços como divulgação de vagas, confecção de documentos, fornecimento de roupas para entrevistas e atendimento de crianças, para auxiliar mães que estão em busca de trabalho. O parlamentar destaca que as ações devem ocorrer de forma descentralizada, de modo a se aproximar às localidades nas quais vivem os cidadãos de maior vulnerabilidade social.

Plano Plurianual

No Grande Expediente do parlamento gaúcho nesta terça-feira, o deputado Miguel Rossetto (PT) abordará na tribuna o tema “Plano Plurianual Participativo do governo federal”. O documento de planejamento orçamentário define as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal, abrangendo despesas de capital e de programas de duração continuada.

Segurança na fronteira

O deputado Luciano Silveira (MDB) participou nesta segunda-feira de uma audiência com o comandante geral da Brigada Militar, coronel Cláudio dos Santos Feoli, liderando uma comitiva de Jaguarão para dialogar sobre o policiamento no município da região fronteiriça gaúcha. O comandante confirmou aos presentes que a cidade será contemplada com o aumento de efetivo de policiamento ostensivo e a volta da Patrulha Rural. “Por enquanto, o incremento na força policial ainda não será o ideal, mas pretendemos que, até o final deste ano, possamos atingir a marca de 44 PMs e melhorar a circulação de viaturas, na ronda pelas diversas regiões do município” apontou o coronel.

