Colunistas Sebastião Melo: “Se eu for candidato à reeleição, quero Ricardo Gomes novamente como meu vice”

Por Flavio Pereira | 6 de junho de 2023

Prefeito Sebastião Melo ontem na reunião com jornalistas do Clube de Opinião. (Foto: Arquivo pessoal)

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), fez ontem uma análise do cenário político que o aguarda no próximo ano, e embora afirme que “quem precisa estar preocupado com eleição, é a oposição. Quem governa tem de estar preocupado em governar”, arriscou uma projeção. Segundo Melo, “somos um governo liberal e social. Não sou candidato, mas caso as forças políticas que se identificam com nosso governo entendam que eu deva concorrer à reeleição, eu indicaria novamente o Ricardo Gomes (PL) como meu vice”. Melo atribui essa indicação à “total sintonia minha com o Ricardo, que tem resultado em grandes avanços para a população de Porto Alegre”. Durante encontro com jornalistas do Clube de Opinião, realizado no Hotel Plaza São Rafael, no Centro Histórico, o prefeito de Porto Alegre alinhou ainda as três prioridades da gestão: saúde, mobilidade urbana e atenção aos moradores em situação de rua. Melo destacou ainda questões pontuais, como a coleta de lixo e o furto e roubo de fios, que estão merecendo atenção especial da gestão.

O “esqueleto” no Centro Histórico

O prefeito de Porto Alegre comentou ainda a autorização judicial para a demolição do Esqueletão, prédio da Galeria XV de Novembro inacabado e abandonado na Rua Marechal Floriano Peixoto, no Centro Histórico de Porto Alegre. Segundo ele, o prédio tem R$ 3 milhões em dívidas com IPTU. Somados aos R$ 3 milhões da desapropriação, representará um total de R$ 6 milhões que a prefeitura pretende recuperar com a sua alienação.

Deputados independentes recusam convite e Lula cancela reunião

O presidente Lula pretendia reunir ontem no Palácio do Planalto, líderes de partidos independentes na Câmara dos Deputados. Líderes do Republicanos, Progressistas e do Partido Liberal foram convidados, mas diante da recusa, a reunião foi suspensa. Na manga, Lula teria três cartas importantes para ofertar: um ministério para cada partido.

Lula em maio: “agro mau caráter e fascista”. Agro em maio: Crescimento de 21,6% garante economia positiva em 1,9%

O agronegócio lembra o saudoso Ulysses Guimarães quando falava do (velho) MDB: “o MDB é como a clara: quanto mais bate, mais cresce”. Apresentou um crescimento de 21,6% no último trimestre garantindo o saldo positivo da economia brasileira em 1,9% no período. Os números calculados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que o agro jogou nas alturas o PIB (Produto Interno Bruto) em patamar acima das expectativas. O agro contribuiu ainda, com esse crescimento, para o desempenho positivo do setor de serviços, e amorteceu a queda da indústria. O curioso é que, neste mesmo momento em que o agronegócio mostra a relevância no contexto da economia brasileira, alguns caciques do governo – a começar pelo chefão – desdenham o setor e fazem beicinho para discutir as condições do Plano Safra 2023/24.

A sabatina de Fernando Lemos

Ainda não tem confirmação a data da sabatina de Fernando Lemos, indicado pelo governo para a presidência do Banrisul. Lemos precisará ser sabatinado pela Comissão de Finanças, Fiscalização, Planejamento e Controle da Assembleia Legislativa. A comissão é presidida pela deputada Patrícia Alba (MDB). Após, seu nome precisará ser referendado pelo Plenário da Casa e aprovado pelo Banco Central do Brasil.

Elton Weber confirma representante do MDIC na Frente das Micro e Pequenas empresas

O presidente Frente Parlamentar em Defesa das Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul, deputado Elton Weber (PSB), confirma a vinda do secretário de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedorismo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Milton Coelho, para a audiência pública que tratará sobre incentivos, perspectivas e políticas de fomento para o micro e pequenas empresas e serviços no Brasil. Um dos pontos a discutir refere-se aos limites de faturamento utilizados o enquadramento dos pequenos negócios no SIMPLES Nacional já que as faixas estão desatualizadas. Atualmente, a receita bruta anual varia de R$ 81 mil para o microempreendedor individual até R$ 4,8 milhões para empresas de pequeno porte.

O presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados, deputado Heitor Schuch (PSB-RS), também participa. A audiência ocorrerá no próximo dia 7, às 11h, no Plenarinho da Assembleia Legislativa, em Porto Alegre.

