Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 7 de junho de 2023

(Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Investimentos no agro

O presidente Lula anunciou nesta terça-feira em uma feira agropecuária na Bahia o total de R$7,6 bilhões em investimentos do BNDES para o agronegócio brasileiro. Ele defendeu a atuação do governo no setor e realizou críticas ao que chamou de “retrocesso” no segmento durante a gestão federal anterior.

Falsa rivalidade

Lula destacou na fala que há uma falsa rivalidade estabelecida entre o agronegócio e a agricultura familiar, salientando a importância de ambos para o funcionamento do país. Ele pediu para que os grupos se desfaçam de preconceito um para com o outro, afirmando que os dois se complementam.

Melhora de articulação

A tentativa de aproximação de Lula com o agronegócio visa melhorar a relação do governo com a bancada ruralista no Congresso. Atualmente o grupo de parlamentares está entre os principais obstáculos do Planalto no avanço de propostas.

Embate interno

O Itamaraty e o Ministério da Defesa estão debatendo a validade da determinação de cessamento de vendas de armas para o Peru. O assunto é objeto de contradição de posicionamento entre as pastas e o possível veto ocorre frente à grave crise política enfrentada pelo país vizinho.

Embate interno II

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira (foto), anunciou em uma reunião com deputados no mês passado que a venda de armamentos ao Peru seria suspensa, conforme uma conversa que teve com o presidente Lula. Posteriormente, quando questionada sobre a decisão, a pasta da Defesa negou ter conhecimento de qualquer alteração na relação comercial com o país.

Silêncio à PF

O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, ficou em silêncio durante o depoimento à Polícia Federal nesta terça-feira. A defesa do tenente-coronel alega que não recebeu acesso aos documentos da investigação relacionada à oitiva.

Golpe de estado

O depoimento de Mauro Cid à PF pretendia ouvir explicações do militar sobre conversas encontradas no telefone dele mencionando uma tentativa de golpe de estado. Nas mensagens constam discussões sobre planos de inviabilização da posse de Lula como presidente.

Investigação arquivada

A Primeira Turma do STF determinou o arquivamento da investigação contra Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, por suposta corrupção passiva. A Corte concluiu que uma série de mudanças legislativas influenciam na ação contra ele e levou em conta a desistência da PGR sobre a denúncia.

Representação no Conad

O Ministério da Justiça escolheu através de uma eleição nesta semana 10 instituições da sociedade civil para compor o Conselho Nacional de Política sobre Drogas. A representação civil do colegiado havia sido suspensa pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2019.

Apuração de fatos

A CPMI dos Atos Golpistas aprovou nesta terça-feira o plano de trabalho apresentado pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora do colegiado. O texto prevê a apuração dos acontecimentos relacionados às invasões em Brasília no dia 8 de janeiro, assim como episódios ocorridos desde as eleições de 2022.

Apuração de fatos II

Entre os objetos de investigação previstos estão os acampamentos em frente aos QGs do Exército, a atuação das Forças Armadas no contexto e as manifestações realizadas nas rodovias nacionais e redes sociais após o segundo turno eleitoral. Episódios pontuais, como ataques à sede da PF e ameaça de explosão de uma caminhão-tanque, também serão apurados.

Cassação confirmada

A Mesa Diretora da Câmara confirmou nesta terça-feira a cassação do deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) determinada pelo TSE. A decisão foi tomada em função do cumprimento das formalidades legais do julgamento da questão pelo Tribunal Eleitoral.

Eliminação de doenças

O governo federal anunciou nesta terça-feira a criação do Comitê Interministerial para Eliminação da Tuberculose e de outras Doenças Socialmente Determinadas. O colegiado voltará suas ações para a significativa redução da incidência de uma série de patologias até 2030.

Mês do Orgulho

A Secretaria Estadual da Cultura promove durante o mês de junho uma programação em celebração ao Mês do Orgulho LGBTQIA+. A iniciativa traz ao público uma série de publicações de conteúdos audiovisuais e ações em redes sociais sobre a temática, visando a promoção da igualdade e não-discriminação.

Colaboração nas investigações

O prefeito Sebastião Melo se manifestou nesta terça-feira nas redes sociais sobre os requerimentos de CPI apresentados na Câmara de Porto Alegre para apurar possíveis irregularidades na Secretaria Municipal de Educação. Ele destacou que quaisquer apurações terão colaboração da prefeitura e reforçou seu compromisso com a transparência e interesse público.

Iclei Brasil

A prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt (MDB), palestrou nesta terça-feira no 2° Encontro Nacional do Iclei Brasil, realizado em Palmas, no Tocantins. A iniciativa consiste em uma rede global composta por mais de 2,5 mil governos locais e regionais que discutem questões relacionadas ao desenvolvimento urbano sustentável.

Gestão habitacional

Fátima abordou na fala a experiência de Novo Hamburgo na prevenção e gestão de risco de desastres naturais. Ela apresentou ainda resultados da sua atuação como vice-presidente de Habitação da Frente Nacional de Prefeitos para aumentar a visibilidade de ações de minimização do déficit habitacional.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

