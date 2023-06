Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 7 de junho de 2023

Deputado Matheus Gomes, do PSOL. (Foto: Gabriel Ribeiro/CMPA)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Iniciativas tímidas

A presidente da Comissão de Educação da Assembleia, Sofia Cavedon (PT), classificou como “tímidas” as iniciativas do governo gaúcho apresentadas nesta semana para recuperar a estrutura física das escolas estaduais. Sofia alega que as prioridades anunciadas pelo Executivo estão muito distantes das duas mil escolas gaúchas que necessitam de reformas ou manutenção. A deputada citou ainda uma série de problemas envolvendo estabelecimentos de ensino e cobrou do governo explicações sobre as demandas em questão não constarem no seu plano de prioridades.

Críticas à industrialização

O Prof. Claudio Branchieri (Podemos) apresentou críticas na tribuna do parlamento gaúcho nesta terça-feira ao programa de industrialização do país proposto pelo governo federal. Ele condenou a iniciativa, com destaque aos incentivos oferecidos para a aquisição de caminhões, e se pronunciou em defesa do setor agrícola, apontando a relevância do segmento para o crescimento do PIB nacional.

Defesa do IRGA

O deputado Zé Nunes (PT) realizou nesta terça-feira na tribuna da Assembleia gaúcha a leitura de uma carta aberta em defesa do Instituto Rio Grandense do Arroz. O documento foi elaborado a partir de uma decisão decorrente de uma audiência pública no parlamento gaúcho em abril, a qual tratou da situação do órgão. O deputado apontou que a instituição tem perdido mão de obra qualificada, sofrido com salários atrasados, e que as reposições no seu quadro têm sido insignificantes. Zé Nunes destacou ainda na fala que o Instituto produz tecnologia na segunda lavoura mais importante do RS, salientando que o Estado detém 70% da produção arrozeira no país.

Manutenção de rodovias

A Comissão de Assuntos Municipais, presidida por Joel Wilhelm (PP), aprovou nesta terça-feira um requerimento de audiência pública proposto pelo deputado Gerson Burmann (PDT) para tratar da atual situação das rodovias ERS 218 e RS 514. O parlamentar aponta que a ERS 218 tem um trecho de nove quilômetros sem pavimentação e causando dificuldade de acesso ao município de Santo Ângelo, onde se encontra o aeroporto. Já em relação a RS 514, ele afirma que há um trecho próximo ao município de Ajuricaba que está deteriorado e precisa de reparo, e um segundo entre Ajuricaba e Palmeira das Missões que não possui pavimentação.

Desrespeito ao povo

O deputado Matheus Gomes (PSOL) realizou uma série de críticas à PEC apresentada por Rodrigo Lorenzoni (PL) que propõe tornar imutáveis os símbolos do RS. Matheus afirma que o projeto de Lorenzoni visa negar o debate no RS sobre a questão racial, interrompendo reflexões sobre o trecho do Hino-Riograndense que diz que “povo que não tem virtude acaba por ser escravo”, discussão a qual ele garante que não é superficial nem “capricho do momento”, como acusa a oposição. O parlamentar destacou que a proposta é um desrespeito ao povo gaúcho e que destoa do processo democrático, apontando que “os símbolos são construídos pelo povo e podem ser modificados em momentos históricos, com intermediação do parlamento”.

Proteção dos símbolos

Em defesa de sua proposta, Rodrigo Lorenzoni (PL) afirmou que o combate ao racismo promovido pelo parlamentar do PSOL é seletivo, leviano, ideológico e sectário. Ele destacou que a PEC de sua autoria aceita a apresentação de emendas para a retirada da palavra “imutabilidade”, mas destacou que até o momento nenhuma proposta foi apresentada. Ele destacou ainda que a matéria torna os símbolos imutáveis até que outra PEC seja feita e aprovada, e que seu objetivo é proteger os símbolos do Estado.

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

