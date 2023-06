Colunistas Trato entre governo e Legislativo tem estilo autoritário

Por Leandro Mazzini | 7 de junho de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Congressistas e assessores encarregados de negociar projetos de interesse do Palácio do Planalto no Congresso Nacional identificaram uma característica autoritária no trato entre Governo e Legislativo que dificultam acordos. Atribuem este estilo ao grande número de ex-governadores como ministros. São sete ex-executivos estaduais (Bahia, São Paulo, Piauí, Maranhão, Ceará, Alagoas e Amapá) no 1º escalão de Lula da Silva na Esplanada, não acostumados aos instrumentos legislativos que aumentaram o poder do Congresso – situação que não enfrentaram nas Assembleias Legislativas, mais maleáveis a seguir os Palácios locais.

Ex é …

O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub quer ser o nome da direita não-bolsonarista à prefeitura de São Paulo. Garante ter 15% do eleitorado no 1º turno e chance de ganhar do pré-candidato do PSOL, deputado Guilherme Boulos, em eventual 2º turno. Nas redes sociais, ele acusa o ex-presidente Bolsonaro de ressuscitar politicamente Lula e chamou o bolsonarismo do qual era adepto, vejam só, de.. “lepra”.

Rifado

Cotado para assumir um ministério no Governo Lula da Silva – provavelmente Turismo – o deputado Celso Sabino (União-PA) foi rifado do PSDB após ser indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para o cargo de líder da Maioria na Câmara. O deputado também presidiu a Comissão Mista de Orçamento, no auge do chamado “orçamento secreto”, duramente criticado por Lula e o PT na campanha presidencial.

Impacto

O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar identificou mais de 200 processos que aguardam julgamento no STF e que tratam de interesse de todas as categorias profissionais e aposentados. O mais importante deles inclui as contribuições previdenciárias feitas antes de julho de 1994 nos cálculos dos valores das aposentadorias e pensões, conhecido como a “Revisão de Toda a Vida”. Decisão que pode causar um impacto financeiro de R$ 360 bilhões em 15 anos nas contas do INSS.

A queda

Foi tensa a chegada do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), na inauguração de um túnel na cidade de Taguatinga, a 22 km da Esplanada dos Ministérios. O palanque estava lotado de puxa-sacos e, no exato momento em que Ibaneis subiu, a estrutura cedeu, sem desabar. Foi só um susto. Ninguém se feriu. Mas não faltaram comentários jocosos para a lotação.

Guerra do café

Depois de privatizada, a nova diretoria da Eletrobras/Furnas decidiu fazer cortes drásticos de despesas. Uma das primeiras vítimas foi o cafezinho. As tradicionais garrafas térmicas foram substituídas por máquinas de café com cápsulas pagas. Servidores dizem ser economia exagerada e desnecessária. Um contrassenso em relação à decisão da diretoria em aumentar os próprios salários.

ESPLANADEIRA

# Ator Déo Garcez participa, dia 21, do debate sobre documentário “Branquitude Brasileira”, no Centro Cultural da Justiça Federal (RJ).

# Portobello Resort & Safári (RJ) abre temporada 2023 de Festas Juninas e Julinas.

# Faturamento do turismo cresce 25,4% no 1º trimestre.

# Indústria aposta no mercado de carbono para combater crise climática.

# Marketplaces devem registrar expansão de 54% até 2024.

# ONG Refúgio 343 lança programa de bolsas para refugiados.

# Gastromotiva promove hoje Feira Empreenda, Faça e Venda.

Colaboraram Equipes DF, SP, RJ e BA.

2023-06-07