Colunistas Reitor da Ufrgs assinou convênio internacional com a Universidade do Cazaquistão

Por Flavio Pereira | 7 de junho de 2023

Reitor da Ufrgs, Carlos André Bulhões. (Foto: Reprodução/Twitter)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Carlos André Bulhões, conseguiu driblar a proibição do fundamentalista Conselho Universitário, que o impede de viajar ao exterior, e firmou em Brasília, na última sexta-feira (2), um memorando de cooperação entre a UFRGS e a Universidade Nacional de Pesquisa Agrária o Cazaquistão (KazNARU). A cerimônia, que ocorreu na embaixada cazaque, já poderia ter acontecido em abril, durante missão brasileira à capital cazaque, Astana, não fosse o veto do Conselho Universitário que na ocasião impediu Bulhões, único Reitor brasileiro convidado para a missão ao país asiático, promovida pela Confederação Nacional da Indústria e liderada pelo presidente da Fiergs, Gilberto Petry, quando ele teve a autorização para a viagem negada pelo grupo fundamentalista. Recentemente, o reitor a UFRGS esteve na representação cazaque, onde pediu desculpas ao embaixador Bolat Nussupov pela situação. A cerimônia da sexta, que também celebrou os 30 anos de relações diplomáticas entre os dois países, teve a presença virtual do reitor da KazNARU, Kurishbaev Akhylbek Kazhigulovich. Foi a primeira cooperação da universidade do Cazaquistão com uma instituição da América do Sul, em áreas como agronomia, zooengenharia e medicina veterinária. No caso, a solução inteligente de Bulhões, driblando os obstáculos, remete ao famoso bordão criado pelo saudoso colunista Ibrahim Sued: “A caravana passa, e os cães ladram…”.

Paulo Ziulkoski comenta sobre piso da enfermagem e redução do FPM, pautas urgentes dos municípios

Presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziulkoski, aproveitou o encontro de prefeitos gaúchos ontem durante o 41º Congresso Municípios do Rio Grande do Sul em Restinga Sêca. para apresentar as pautas que estão sendo defendidas em Brasília. Além do aumento do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) para garantir de forma permanente, recursos para o pagamento do novo piso da enfermagem (PEC 25/2022, que aumenta o Fundo em 1,5%. O valor, segundo Paulo, garante exatamente os R$10,5 bilhões que são necessários para pagar o piso da enfermagem), Ziulkoski apresentou a vitória inicial conseguida no Senado, com a proposta que cria uma transição de 10 anos para a redução dos repasses aos municípios que tiveram queda na população, segundo dados do IBGE. O presidente da CNM explicou que foi aprovado na manhã de terça-feira (6) na Comissão de Assuntos Econômicos, o Projeto de Lei Complementar (PLP) 139/2022 que cria transição para queda do Fundo de Participação dos Municípios e garante efeito imediato do Censo. A proposta cria um período de transição gradual ao longo de dez anos para quedas de coeficiente no FPM.

Luciano Orsi, do PDT, assume o comando da Famurs

A solenidade de posse do novo presidente da Famurs, prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi (PDT) foi realizada ontem (6) durante o 41º Congresso dos Municípios do RS, no Recanto Maestro, em Restinga Sêca. A indicação de Luciano Orsi obedece a um acordo firmado entre os partidos com mais prefeitos no estado. Estabelecido em 2005, o acerto determina o rodízio de legendas na direção da entidade entre 2021 e 2024. Como o Partido Democrático Trabalhista (PDT) foi o terceiro com maior número de prefeitos eleitos no RS em 2020, obteve o direito de escolher o presidente da Famurs em 2023. O próximo a indicar um nome será o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). O Progressistas (PP) foi o primeiro a compor o rodízio, seguido do Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Cursos à distância na área da saúde, a nova polêmica

O aumento da oferta de cursos de ensino à distância (EaD), autorizados pelo Ministério da Educação na área da saúde, mereceu um debate importante esta semana na Câmara dos Deputados. Na segunda-feira (5), especialistas da área de saúde criticaram o crescimento de cursos EADs, que classificam de mercantilização do ensino superior. Do outro lado do balcão, há quem considere a oferta desta modalidade como uma forma de democratizar o acesso ao ensino superior na área da saúde. O assunto foi debatido na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Uma outra crítica se dirige ao aumento de aulas na modalidade EaD em universidades federais, que passou de 20% para 40% do currículo, em 2019 sob justificativa da pandemia, o que foi mantido até hoje. O representante do Conselho Federal de Psicologia, Jefferson Bernardes, propôs que o EaD não se aplica às carreiras que exigem contato com o paciente.

Senado deve marcar sabatina de Zanin para o dia 14

O Governo resolveu apressar a indicação do advogado Ricardo Zanin para a vaga no STF. Com total controle do Senado, o governo quer que a sabatina de Cristiano Zanin na Comissão de Constituição e Justiça presidida pelo aliado Davi Alcolumbre (União Brasil-AM) aconteça na próxima semana, em 14 de junho. Zanin foi indicado pelo presidente Lula para a vaga de Ricardo Lewandowski e precisa passar pela oitiva no colegiado antes de ter seu nome colocado em votação no plenário.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

