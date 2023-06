Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 9 de junho de 2023

(Foto: Leandro Osório/Especial Palácio Piratini)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Saúde na Região Central

O deputado Valdeci Oliveira (PT) esteve em Santa Maria nesta quarta-feira para uma reunião com integrantes da direção do Hospital Universitário do município, representando a Comissão de Saúde da Assembleia gaúcha. O encontro foi pautado por discussões sobre a saúde pública na Região Central do RS, com foco em questões ligadas diretamente à regulação de leitos. A entidade afirma que a falta de organização neste ponto têm gerado subutilização em algumas unidades hospitalares e superlotação ou utilização de leitos no limite da capacidade do HUSM. Além disso, foi mencionada na reunião a necessidade de novas habilitações para o Hospital Universitário em UTIs, principalmente em áreas de tratamento intensivo em neurofisioterapia e cardiologia, as quais demandam interlocução junto à Secretaria Estadual da Saúde. “Se trata de uma questão fundamental para a qualificação e ampliação do acesso da população a esse tipo de serviço. O HUSM é a maior referência em saúde pública na Região Central do estado”, afirmou Valdeci.

Encolhimento da economia

O deputado Claudio Branchieri (PODEMOS) comentou na tribuna da Assembleia nesta semana sobre o debate realizado na Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo sobre os rumos da economia gaúcha. O parlamentar destacou que a atual situação do Estado é preocupante, uma vez que o quadro econômico gaúcho está encolhendo. Branchieri destacou ainda que a indústria no RS tem sofrido com sérios problemas financeiros e sugeriu que o governo faça um plano de curto prazo, suspendendo a aplicação do Fator de Ajuste de Fruição até o final do ano, para evitar que empreendedores deixem o território gaúcho.

Apoio à PEC dos símbolos

O deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) recebeu em seu gabinete nesta quarta-feira o tradicionalista gaúcho Édison da Silva Fagundes, representando a Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha. O conselheiro e 2º vice-presidente da entidade apresentou o apoio da instituição à Proposta de Emenda Constitucional de autoria do parlamentar, que visa a proteção dos símbolos do estado como o hino, a bandeira e o brasão do RS. O projeto será votado no parlamento gaúcho nos próximos dias e tem gerado uma série de polêmicas com deputados de esquerda se posicionando contra a proposta, e acusando o texto de invalidar debates necessários sobre questões raciais no RS. Em contrapartida, apoiadores do projeto o descrevem como uma forma de proteger a cultura gaúcha.

Preparação para as eleições

O deputado Delegado Zucco assumirá no próximo dia 1º de julho a presidência do diretório municipal do Republicanos em Novo Hamburgo. Zucco deve estar à frente do diretório durante o processo eleitoral no ano que vem, pleito para o qual ele já deu início às articulações políticas. O parlamentar dialogou com outros deputados da Assembleia gaúcha, como Issur Koch (PP), Lucas Redecker (PSDB) e Gaúcho da Geral (PSD), que são também de Novo Hamburgo, para formar uma frente partidária unificada visando o apoio conjunto a um potencial candidato para a prefeitura do município.

