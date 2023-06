Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 16 de junho de 2023

(Foto: Leandro Osório/Especial Palácio Piratini)

Publicidade em escolas

O deputado Neri, o Carteiro (PSDB) apresentou na Assembleia gaúcha um projeto de lei que prevê a utilização de espaços externos de escolas estaduais para materiais de publicidade como alternativa de fontes de recursos. A medida visa auxiliar no custeio de reformas, manutenção e compras de equipamentos nas instituições, que atualmente possuem uma série de problemas financeiros e estruturais conforme dados levantados pela Comissão de Educação do Legislativo. A proposta aguarda parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça da Casa para passar a tramitar em outros colegiados.

Arguição agendada

A Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle aprovou nesta quinta-feira a realização da arguição do indicado pelo governador Eduardo Leite para a presidência do Banrisul, Fernando Guerreiro de Lemos. A reunião foi agendada para a próxima segunda-feira quando o nomeado, conforme previsto em determinação regimental, deve passar por uma sabatina no plenário da Comissão de Finanças do parlamento gaúcho.

Comitiva estrangeira

A deputada Delegada Nadine (PSDB) recebeu nesta quarta-feira uma delegação de 18 representantes sociopolíticos da Costa Rica. A comitiva integrada por deputados, representantes municipais e outras lideranças visitou a capital gaúcha para dialogar sobre temáticas de mobilidade urbana. O grupo esteve verificando o trabalho de empresas gaúchas de tecnologia de modo a reunir informações sobre a construção do Aeromóvel, o qual visa replicar a estrutura em seu país.

Proteína animal

O deputado Pepe Vargas (PT) anunciou na tribuna do parlamento gaúcho nesta quinta-feira um avanço na discussão com o Executivo estadual sobre a crise do setor de proteína animal do RS. Ele mencionou a realização da primeira reunião do Grupo de Trabalho da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico que deve discutir a implementação de ações para oferecer amparo ao segmento. No encontro, deputados que compõem a Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo da Assembleia pediram celeridade nas ações do Executivo frente ao problema apresentado. “Mais que a instituição do GT, é que haja celeridade neste processo. Do momento em que começamos a discutir o assunto já transcorreram vários meses, desde que o setor vive dificuldades já transcorreu mais de ano, e cada dia a situação fica mais complexa”, salientou o deputado.

Demandas moveleiras

O deputado Guilherme Pasin (PP) foi à Brasília nesta quarta-feira para uma reunião com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, sobre o setor moveleiro gaúcho. Pasin apresentou as principais necessidades e desafios dos empreendedores gaúchos no segmento, visando a garantia da competitividade dos produtos do segmento no RS, que representa a segunda maior produção de móveis do país.

