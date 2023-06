Colunistas Cresce a especulação sobre quem vai comprar o controle da petroquímica Braskem

Por Leandro Mazzini | 15 de junho de 2023

Planalto & Braskem

A especulação sobre quem vai comprar o controle da petroquímica Braskem aumentou ontem, depois de a Petrobras assumir que avalia todas as possibilidades de operação, inclusive comprar as ações da sócia Novonor (ex-Odebrecht) e se tornar a acionista majoritária. A Unipar, concorrente da Braskem, apresentou uma proposta pela fatia da Novonor, que controla a petroquímica. A Petrobras é acionista minoritária da Braskem e tem o direito de preferência sobre as ações da família Odebrecht, ou seja, poderia igualar a oferta da Unipar e assumir o controle da petroquímica. Essa alternativa, no entanto, não tem nenhum eco no Planalto. A ideia de a Petrobras se endividar e gastar caixa em pelo menos R$ 10 bilhões para voltar a um setor que a estatal decidiu abandonar no passado é considerada impopular e pouco estratégica.

Biodiesel

O presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel, deputado Alceu Moreira (MDB-RS), vai propor que o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) defina um cronograma de mistura do biodiesel ao diesel de petróleo pelos próximos 10 anos. Hoje este percentual está em 12%. Mas nos últimos três anos variou para baixo várias vezes.

Yanomamis

O relatório final da Comissão dos Yanomamis elenca uma série de medidas para combater o garimpo ilegal na reserva, como vigilância da fronteira, controle permanente do espaço aéreo e, especialmente, rígida fiscalização dos meios de transporte utilizados pela rede de criminosos: aeronaves irregulares e embarcações de pequeno porte. O parecer de 213 páginas, já aprovado, é assinado pelo senador Dr. Hiran (PP-RR).

Crise

A provável substituição da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, por um congressista do União Brasil amplia a crise política que envolve o Governo e o Congresso. A manobra do Planalto para aumentar a base de apoio pode complicar o problema. Cinco deputados da legenda querem entrar na Justiça Eleitoral para deixar a sigla, insatisfeitos com a possível substituição de Daniela pelo deputado Celso Sabino (União-PA).

Cidades saudáveis

Um convênio firmado entre a Universidade Federal do Paraná e a Technological University of Berlin vai levar dois representantes de 12 municípios brasileiros para um curso em agosto e setembro com o objetivo de ensinar a prefeitos e secretários como promover a saúde no planejamento urbano. O UrbanCare é um workshop oferecido pela universidade alemã destinado a melhorar o trânsito nos municípios.

Santa Casa capital

Brasília pode ganhar uma entidade que existe no País desde o século XVI, a Santa Casa de Misericórdia. A proposta foi da CMB, Confederação que reúne santas casas e hospitais filantrópicos. O governo local se comprometeu a conseguir um terreno para o empreendimento. Mais da metade dos atendimentos hospitalares do SUS, no País, são feitos em hospitais filantrópicos.

ESPLANADEIRA

# Junho é o último mês para ver a exposição “Utopia Brasileira, Darcy Ribeiro 100 anos”.

# Centro Cultural Olido, em SP, abre nova sala com recursos multimídia.

# PL 858/2023 do deputado Rafael Saraiva permite o acolhimento de animais em albergues e abrigos emergenciais em SP.

# Eustáquio e Vera Carla Silveira promovem neste sábado (17) o Arraiá do Frankão, em Brasília.

# Representantes de 39 países se encontram na FIDES Rio 2023.

# Marcopolo apresenta protótipo de 1º micro-ônibus autônomo da América do Sul.

# LATAM põe fim aos data centers e toda a operação de TI funciona na nuvem do Google.

Colaboraram Equipes DF, SP, RJ e BA.

