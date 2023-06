Cláudio Humberto CPI investigará Lula na China com chefão do MST

Por Cláudio Humberto | 15 de junho de 2023

(Foto: Divulgação)

A CPI do Movimento dos Sem-Terra (MST) aprovou, nesta quarta (14), dois requerimentos para investigar a viagem à China do presidente Lula (PT) e sua enorme comitiva, que contou com a participação do líder do MST, João Pedro Stédile. De autoria do deputado Coronel Assis (União-MT), os requerimentos são endereçados à Casa Civil e à Aeronáutica e exige informações detalhadas sobre custos, passageiros, manutenção, suporte de pessoal etc. associados ao grupo de cerca de 100 pessoas.

Quem pagou o quê?

A CPI quer esclarecimentos da Casa Civil de Lula sobre custos de viagem e estadia, apoios oficiais e contatos mantidos pela comitiva.

Lista simples

Ao comandante da Aeronáutica, a CPI requer os manifestos dos voos da FAB que levaram “todos os integrantes da comitiva” à China.

Apoio farto

A Aeronáutica também deve esclarecer o custo dos voos, além de outras despesas com pessoal e apoio aos membros da comitiva de Lula.

Muito por vir

A CPI aprovou pedido de Carol de Toni (PL-SC) que exige todos os dados, incluindo sigilosos, das quatro CPIs do MST de anos anteriores.

Lula completará 1 mês fora do País até o fim de junho

Após “pit-stop” no País que o elegeu para governar, o presidente Lula já vai “pegar a estrada” novamente a partir de terça (20). Em seis meses, desde a posse em 1º de janeiro, o político do PT chegará até o fim de junho a exatamente um mês fora do Brasil. Até agora são 26 dias; 20% do mandato. E o vice Geraldo Alckmin (PSB) completará um mês inteiro de efetivo exercício da presidência. O novo passeio de Lula começa por Roma e Vaticano, onde visitará o papa, seu camarada recém-operado.

Hostilidade besta

Lula será recebido pelo presidente italiano, sem ter muito a fazer, tentando cutucar a premiê conservadora Giorgia Meloni, popularíssima.

Ninguém é de ferro

Depois, o brasileiro pega o avião da FAB para desembarcar em Paris na véspera do fim de semana. Ninguém é de ferro.

Com o inimigo

Em Paris, Lula posará para fotos e trocará elogios com Emmanuel Macron, maior adversário do Brasil na União Europeia.

Fora do arcabouço

O relator do projeto no Senado, Omar Aziz (PSD-AM), reafirmou no começo da noite desta quarta (14) o que antecipou mis cedo ao programa Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes e TV BandNews: sua intenção é retirar o Fundo Constitucional do DF do arcabouço fiscal.

Muito estranho

O senador Omar Aziz (PSD-AM) disse ter estranhado o fato de a retirada do Fundo Constitucional do DF ter sido acrescida ao projeto original do governo, que antes não fazia referência ao assunto.

De saída

A ainda ministra Daniela Carneiro (Turismo) ganha nesta quinta (15) uma derradeira chance no governo. Irá apresentar supostos feitos de sua gestão. No governo, a saída de Daniela é dada como certa.

Disputa interna

Carlos Portinho (RJ) tem um adversário de peso para tentar disputar a prefeitura do Rio pelo PL: Braga Netto, que deve ser apoiado por Jair Bolsonaro. Esse é um dos motivos para Portinho tentar mudar de partido.

É golpe

Bandidos se passam por funcionários do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o tribunal da Lava Jato em Curitiba, e pedem dinheiro via WhatsApp. O TRF-4 já avisou: é golpe!

Queiroga 2024

O PL aposta no ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga para levar o comando da prefeitura de João Pessoa (PB) nas eleições de 2024. A filiação foi nesta quarta (14), com a presença de Jair Bolsonaro.

Cada vez mais difícil

Filigranas fizeram o STF ignorar o mérito e anular como prova 700kg de cocaína. E o STJ catou cabelo em ovo para soltar o bandidaço Leonardo da Vinci, o “Batatinha”, enquanto promotores como Lincoln Gakiya, que metem essa gente na cadeia, seguem escondidos, sob proteção policial.

Esquema ESG

Elon Musk se surpreendeu com levantamento que aponta: sua empresa de carros elétricos Tesla perde de lavada – na ‘avaliação ESG’ da Bolsa de Londres e da gigante S&P Global – para a Philip Morris e a British American Tabaco, fabricantes de… cigarros.

Pensando bem…

…no mínimo deveria faltar tempo para autoridade censurar podcast.

PODER SEM PUDOR

Tomando a temperatura

Interventor em Minas, Benedito Valadares tinha o hábito de reunir comitivas enormes, incluindo belas moças, em viagens de lazer a Araxá. Os rapazes da cidade adoravam essas visitas, entre eles Tatão Inglês, que vestia terno de linho branco e gravata vermelha – o que lhe rendeu o apelido “Termômetro”. Certa vez, em uma dessas viagens, a “rainha da caravana” sumiu. Logo o deputado José Maria Alkimin deu a explicação a Valadares: “Ela foi tomar a temperatura…” Como ninguém entendeu, Alkimin explicou a piada: “…escapou com o ‘Termômetro’”.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

