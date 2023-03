Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 11 de março de 2023

(Foto: Leandro Osório/Especial Palácio Piratini)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Valorização dos símbolos

O deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) veiculou na aba de opinião, no site da Assembleia Legislativa, um texto no qual defende a preservação dos símbolos do RS. Ele cita recentes manifestações que buscam a alteração do hino em função de um trecho considerado racista, descrevendo tais posicionamentos como “ataques e distorções desferidas que ameaçam a letra da composição, por mera panfletagem semântica”. Ele destacou ainda a Proposta de Emenda à Constituição que apresentou junto à Frente Conservadora do parlamento gaúcho, a qual busca garantir a integridade e a imutabilidade dos símbolos do estado.

Apoio ao litoral

A agilização no atendimento junto à Defesa Civil aos municípios do litoral gaúcho recentemente atingidos por fortes chuvas, foi solicitada pelo deputado Luciano Silveira (MDB) durante reunião com o Secretário da Casa Militar e coordenador de Proteção e Defesa Civil do RS, coronel Luciano Boeira. Acompanhado da chefe de gabinete do vice-governador do estado, Bruna Belmonte, o parlamentar esteve verificando a liberação de demandas solicitadas pelos municípios que decretaram situação de emergência em função das fortes enxurradas. “Estamos em contato permanente com a defesa civil, para que possamos estar informando e dando o apoio necessário à nossa comunidade do litoral, neste momento de dificuldade”.

Apoio ao litoral II

Após ter se encontrado com o coordenador da Defesa Civil, Luciano visitou pessoalmente, nesta sexta-feira, as áreas atingidas pelas chuvas no litoral. Na ocasião, ele esteve ao lado do deputado federal Alceu Moreira (MDB-RS) realizando a entrega oficial de recursos de emendas parlamentares federais propostas por Moreira à população da região, destacando o trabalho em conjunto para a mitigação dos impactos das enxurradas. “Estamos aqui, ao lado do deputado Alceu, para trazer conforto e também recursos que podem ajudar o poder público municipal em diversas áreas”, destacou Luciano.

Em busca de exemplos

Durante o cumprimento de agendas em São Paulo, o presidente do parlamento gaúcho, Vilmar Zanchin (MDB), esteve visitando instituições apontadas como referência na área da educação e debatendo com especialistas sobre o tema. Entre os encontros estiveram a visita à Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais e uma reunião com a diretora de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, Claudia Costin. O parlamentar afirma que busca trazer ao legislativo gaúcho propostas que possam ser analisadas para a implementação na educação do RS. “Vamos buscar exemplos que estão funcionando e como o parlamento pode atuar para replicar estas alternativas aos gaúchos, dando suporte ao trabalho do Executivo”.

Lei de Incentivo à Saúde

Um projeto apresentado pela bancada pedetista na legislatura anterior, que cria um programa de incentivo fiscal para Santas Casas e hospitais filantrópicos, está sendo desarquivado pelo deputado Airton Artus (PDT). O parlamentar descreve a proposta como um tipo de “Lei de Incentivo à Saúde”, a qual deve ser elaborada em moldes semelhantes à legislação que beneficia a cultura e a segurança, permitindo que empresas que ajudam hospitais possam abater o valor do ICMS. Ele afirma que se aprovada, a medida deve ser de grande auxílio ao setor, o qual atualmente, de acordo com o parlamentar, deve cerca de R$1 bilhão.

Segurança esportiva

Tramita na Assembleia um projeto de lei que determina ação no solo das bases das goleiras que se destinam a práticas esportivas nos espaços públicos e privados no Estado do RS. A medida, proposta por Rodrigo Lorenzoni (PL), busca impedir que acidentes, e até mesmo mortes de crianças que ocorreram no Estado em função das estruturas, tornem a acontecer. A iniciativa foi tomada pelo parlamentar após tomar ciência de um acidente do gênero com uma menina, através de relato dos pais dela. “Constatei que, infelizmente, casos assim acontecem todos os dias e que as consequências são sérias e até irreparáveis”, destaca Lorenzoni.

Monitoramento online

A presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Tecnologia, Sofia Cavedon (PT), anunciou nesta sexta-feira que o colegiado deve passar a fazer o monitoramento online das obras em estabelecimentos de ensino gaúcho. A determinação ocorre integrando a Operação Educação pela Infância Feliz, realizada pela comissão para “analisar as demandas, os gargalos e as potencialidades do regime de colaboração no atendimento à Educação Infantil”.

Notícias da Assembleia Legislativa do RS