Por Bruno Laux | 20 de junho de 2023

(Foto: Leandro Osório/Especial Palácio Piratini)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Devolução do duodécimo

O presidente da Assembleia gaúcha, deputado Vilmar Zanchin (MDB) anunciou nesta segunda-feira a antecipação da devolução de parte do duodécimo ao Executivo gaúcho, para auxiliar a população atingida pelos fortes temporais decorrentes do ciclone que passou pelo RS na semana passada. No total, R$2 milhões serão devolvidos para a aquisição de cestas básicas, cobertores, materiais de construção e demais itens necessários para o amparo dos gaúchos impactados pelo fenômeno climático. “O momento é de união e apoio humanitário às famílias. Desde a sexta-feira estamos mobilizados para arrecadar donativos e hoje estamos alcançando o valor financeiro que temos disponibilidade”, destaca Zanchin.

Reestruturação do IPE Saúde

O parlamento gaúcho deve votar nesta terça-feira o projeto de reestruturação do IPE Saúde apresentado pelo governador Eduardo Leite. Apesar das manifestações de oposição à proposta na Casa, a expectativa do Executivo é de que o texto seja aprovado com mais de 28 votos, os quais são necessários para seu avanço. Nesta segunda-feira o assunto esteve entre os principais temas de discussão em audiências individuais com parlamentares da base governista na Assembleia, além de uma reunião geral entre os aliados com o líder do governo, Frederico Antunes (PP).

Banco público

A Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle promoveu nesta segunda-feira a arguição de Fernando Guerreiro Lemos, indicado pelo governador Eduardo Leite, para a presidência do Banrisul. Ao apresentar seu plano de gestão antes da sabatina com os deputados, o advogado defendeu o mantimento do banco como uma entidade pública, afirmando que a sua indicação é uma prova de que a privatização está afastada neste momento. Ele destacou ainda que confia na potencialidade da instituição e no desafio de enfrentar as fintechs, que têm avançado como concorrentes, mas que, conforme destacou, não intimidam a equipe de tecnologia do banco.

Sabatina

O deputado Gustavo Victorino (Republicanos) questionou Fernando Lemos em relação à estratégia que o Banrisul irá adotar em sua gestão para reduzir tarifas de modo a concorrer com os bancos digitais. Em resposta, o advogado afirmou que atualmente o banco não possui cobranças para operações digitais, mas que se faz necessária a capacitação de agências com mais tecnologia e efetivo humano para orientação de clientes em como alcançar a redução de tarifas nas operações junto à instituição.

Sabatina II

A partir da garantia de Fernando Lemos em relação a não-privatização do Banrisul, o deputado Miguel Rossetto (PT) adiantou o apoio da bancada de seu partido para a aprovação do advogado na nomeação à presidência da entidade. Mesmo com a afirmativa antecipada, o parlamentar indagou sobre o risco de venda de ativos do banco, além da avaliação dos dados da carteira de crédito da entidade, que registrou declínio em 2022, e da carteira de crédito rural, a qual prioriza operações para o custeio enquanto ocorre o enfrentamento do RS contra a desindustrialização e crise na agroindústria. A partir do questionamento, Lemos defendeu ações combinadas com o Badesul e BRDE para resolução das questões, e garantiu que a venda de ativos “nem se cogita”.

2023-06-20