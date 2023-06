Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2023

Hospitais da Região Metropolitana de Porto Alegre têm apontado dificuldades orçamentárias. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Programa Assistir

A Comissão de Saúde e Meio Ambiente discutirá nesta quarta-feira os impactos do Programa Assistir, do governo estadual, nos hospitais da Região Metropolitana de Porto Alegre. Unidades de saúde dos municípios vizinhos à Capital têm apontado uma série de dificuldades orçamentárias a partir da redistribuição de recursos determinada pela iniciativa. A reunião, realizada por iniciativa do deputado Miguel Rossetto (PT), deve dar espaço à secretária de Saúde do RS, Arita Bergmann, para fornecer atualizações sobre o cenário do programa para 2023, visto a atual previsão de redução gradativa de investimentos anunciada pelo governo estadual.

Frente da Serra Gaúcha

A Frente Parlamentar da Serra Gaúcha na Assembleia do RS será instalada nesta sexta-feira, em uma cerimônia realizada no município de Bento Gonçalves. Proposto pelo deputado Guilherme Pasin (PP), o grupo deve atuar na proposição de discussões e medidas relacionadas ao desenvolvimento econômico, turismo, agricultura e demais setores relacionados à região serrana do RS. Integrada por parlamentares eleitos e identificados nas cidades locais, a frente deve trabalhar inicialmente com temáticas abordadas na carta aberta da “Agenda Eleição 2022 Mobilização Regional Serra Gaúcha”, elaborada por entidades representativas.

Questionamento de notificações

A Comissão de Assuntos Municipais do parlamento gaúcho reúne-se nesta terça-feira para tratar das notificações do Estado recebidas por donos de propriedades rurais às margens da RSC-287, determinando a regularização dos acessos aos locais. O deputado Elton Weber (PSB) deve questionar o governo estadual quanto às solicitações, pedindo sua suspensão, além de defender que as alterações estruturais em questão sejam realizadas sem prejuízos aos agricultores. “É um custo elevado e não vimos nem o traçado final. Não somos contra a duplicação, mas ela não pode inviabilizar a atividade agrícola”, justifica o parlamentar.

Cargas pesadas

O deputado Aloísio Classmann (União) reuniu-se no final da semana passada com o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, para tratar de demandas do setor de transportes de cargas pesadas no RS. O parlamentar solicitou maior atenção do Executivo à liberação da exigência da Autorização Especial de Trânsito (AET), necessária para o tráfego de caminhões em trechos específicos de rodovias estaduais. A resolução de demanda requerida visa facilitar o trabalho de caminhoneiros e empresas que atuam na atividade, a partir da importância de seu funcionamento no escoamento de produção no Estado.

Universidades comunitárias

A Comissão Especial para tratar do papel da Universidades Comunitárias no RS reúne-se nesta segunda-feira em Lajeado para dar continuidade à série de audiências públicas sobre a atuação das entidades no desenvolvimento das regiões gaúchas. O colegiado busca reunir reitores, lideranças políticas, militantes sociais, estudantes e dirigentes empresariais para discutir meios de atender às demandas das instituições, que se destacam por sua capacidade técnica e intelectual, além do forte vínculo que possuem com as comunidades onde estão inseridas.

2023-06-26