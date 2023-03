Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa RS

Por Redação O Sul | 13 de março de 2023

Santo Ângelo completa 150 anos de emancipação nesta semana. (Foto: Wikipédia)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

Reajuste do SUS

A realidade enfrentada por pacientes oncológicos no RS foi apresentada por Joel Wilhelm (PP) como motivo de preocupação para o Estado. Durante fala na Tribuna do parlamento gaúcho, ele tornou a defender o reajuste da Tabela do SUS, a qual permanece sem alteração há 20 anos. Wilhelm mencionou ainda a reunião no Tribunal de Justiça, na qual esteve representando a Assembleia, onde foi anunciada a assinatura de um termo de cooperação entre o Judiciário e o Executivo do estado, para o repasse de recursos para a saúde.

Manifestação de repúdio

Luciana Genro (PSOL) classificou o discurso do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) na Câmara Federal durante o Dia Internacional da Mulher como “transfóbico, discriminatório e hipócrita”. Na ocasião, o parlamentar, utilizando uma peruca, ironizou pessoas trans afirmando que “mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres”. A deputada gaúcha repudiou a fala, acusando o deputado de incitar o preconceito e a violência contra pessoas transexuais.

Biocombustíveis

A Frente Parlamentar em Defesa dos Biocombustíveis será instalada nesta quarta-feira na Assembleia gaúcha. Presidido por Elton Weber (PSB), o grupo composto por 42 deputados deve ampliar a abrangência do trabalho realizado pela Frente em Defesa do Pró-Etanol. Entre os principais objetivos do colegiado, está o aumento da mistura de biodiesel no diesel, a qual atualmente representa apenas 10% no país.

Casa do Estudante

Sofia Cavedon (PT) se manifestou nas redes sociais em apoio à retomada da Colônia de Férias da UFRGS em Tramandaí, no litoral norte do Estado. O local onde anteriormente funcionava a atividade, hoje opera como um Centro de Inovação vinculado à Pró-Reitoria de Inovação e Relações Institucionais da universidade. Desde a última sexta-feira, estudantes protestam no local, pedindo a conversão das instalações em uma Casa do Estudante vinculada ao Campus Litoral Norte. A parlamentar destaca que a Comissão de Educação do parlamento gaúcho deve acolher a pauta apresentada pelos manifestantes.

Homenagem

A Assembleia gaúcha irá promover nesta quarta-feira uma homenagem pelos 150 anos de emancipação político-administrativa do município de Santo Ângelo durante o Grande Expediente. A iniciativa é do deputado Eduardo Loureiro (PDT), que é ex-prefeito do município, o qual é considerado a “capital missioneira” do Estado.

Reivindicações do Centro-Serra

Durante a participação como representante da Assembleia no 29º Encontro Intermunicipal da Região do Centro-Serra, Adolfo Brito (PP) recebeu um documento com reivindicações das trabalhadoras rurais da região. Entre os pontos solicitados estão a criação de coordenadorias para atender as mulheres de cada município, assim como de centros de referência de atendimento à mulher. Além disso, a manutenção dos demais critérios de aposentadoria para trabalhadores e trabalhadoras rurais, e a ampliação do período de licença maternidade para a categoria, também foram reivindicados.

Apoio ao esporte

Lideranças do município de Caiçara estiveram visitando o gabinete do deputado Paparico Bacchi (PL) para solicitar apoio na busca de investimentos para o setor de Esporte, Turismo e Lazer do município. Entre os principais pontos aos quais devem ser destinados os recursos públicos solicitados, está o cercamento do campo de futebol do Esporte Clube Piá do Sul, no qual são realizados jogos do campeonato municipal de futebol. “Já auxiliamos ano passado nas reivindicações, conseguindo a liberação de recursos do Pró-Esporte e seguimos à disposição de todas as reivindicações do município e da região”, afirmou Bacchi.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Notícias da Assembleia Legislativa RS