Por Flávio Ricco | 7 de junho de 2020

(Foto: Record/Divulgação)

Record TV define protocolos para retomar gravações de novelas

A exemplo da Globo, a Record também está se organizando para retomar as gravações de suas novelas no Rio de Janeiro. Porém, antes do retorno de todas as equipes de “Amor Sem Igual” e “Gênesis”, a emissora precisa definir alguns protocolos de segurança.

Record e a parceira Casablanca continuam trabalhando nisso, em medidas que garantam o bem-estar de todos. Afinal, o novo coronavírus não dá trégua, em especial no Rio, e não se pode baixar a guarda em nenhum momento.

Tão logo os protocolos sejam fechados e ações internas, nos estúdios, disparadas, haverá o toque de reunir. Acredita-se que as gravações possam ser reiniciadas entre julho e agosto.

Vale destacar que a Record prorrogou os contratos de seus atores até o fim das gravações das duas novelas para não correr o risco de perder integrantes para produções do cinema e teatro.

TV Tudo

Cuidados

E fica a expectativa sobre, tanto de uma, Globo, quanto de outra, Record, como serão realizadas as gravações, agora com distanciamento, o mínimo de atores no estúdio, poucas externas…

E, dizem, até ausência de cenas de beijo. Vem aí, também na teledramaturgia, o “novo normal”.

Difícil missão

Talvez a maior dificuldade dessa volta das novelas aos estúdios seja o próprio elenco. Além de produtores e técnicos, claro.

Como convencer esse pessoal a trabalhar em um cenário tão sombrio?

Séries

No próximo dia 19, sexta-feira, a Globo exibe o último episódio da sétima temporada da série “Castle”.

A partir do dia 23, entrará em cartaz a sexta temporada de “Homeland – Segurança Nacional”, com Claire Danes.

Vira o disco

Até quando vamos ouvir nos programas esportivos e ler por aí que o Neymar “está próximo de voltar ao Barcelona”?

Trocentas notícias nesse sentido e nada acontece.

Já deu

Durante uma “live”, Rui Vilhena foi categórico sobre o recurso “quem matou?”, adotado nas novelas e outros.

Para o autor, “já deu”. Pedra em cima. Não dá mais para levar isso até o enceramento de uma produção.

Momento

Muitos programas de entretenimento/variedades não estão sabendo lidar com o crescimento de audiência de telejornais na aberta.

Nesse período de pandemia é cada vez maior o interesse por informação.

Derrubada

Entre os assustados com a audiência dos telejornais, o “TV Fama”, da Rede TV!, que viu seus índices caírem.

Na contramão do desempenho de “Jornal da Cultura” e “Band Notícias”, por exemplo.

Prioridade

A Band tem como prioridade atualmente “colocar a casa em ordem”. Portanto seus telespectadores não devem esperar por grandes surpresas no segundo semestre.

No máximo, reprise de “Floribella” e a volta de “MasterChef”.

Streaming

Cinnara Leal integra o elenco de “Reality Z”, com lançamento mundial no dia 10 de junho, na Netflix.

A série é criada pelo diretor, roteirista e produtor executivo Cláudio Torres, da Conspiração Filmes, e baseada em “Dead Set”, de Charlie Brooker, o criador de “Black Mirror”.

Personagem

Em “Reality Z”, Cinnara interpreta Clara, produtora e braço direito de Brandão (Guilherme Weber) e se torna zumbi devido a covardia do chefe.

A produção é uma homenagem aos fãs do gênero e mostra uma colisão entre o universo zumbi, o mundo dos realities shows e a cultura pop no Rio de Janeiro.

Bate-Rebate

· As três maiores audiências de maio da Rede TV! foram conquistadas por “Encrenca” (5,6), “João Kléber Show” (3,2) e “Operação de Risco” (3,2). Dados da Grande São Paulo…

· …Detalhe: essa posição no ranking se mantém desde janeiro deste ano…

· …Ainda em relação ao “Encrenca”, o programa continua ao vivo, mas com a maior parte da equipe em home office.

· Patricia Maldonado, desde a cobertura da morte do Gugu, tem feito participações na Band diretamente dos Estados Unidos.

· A equipe do BandNews comemorou os investimentos em programação…

· …”Finalmente se lembraram da gente”, comentou um apresentador do canal de notícias.

· Este ano, tudo indica, o “Zero1” vai ficar ausente da programação da Globo…

· …As gravações teriam início após a final do “BBB20”, mas com a pandemia, tudo foi paralisado.

· …No “Encontro”, Juliana Paes revelou que abandonou o vício do cigarro.

· Com Camila Queiroz de volta, “Verdades Secretas 2” só estreia em 2021.

C’est fini

O “Programa do Ratinho” está voltando aos poucos no SBT. Ele segue com reprises de segunda a quinta-feira. Inéditos vão ao ar às sextas-feiras, gravados a cada quinze dias, reunindo um game, com participação do público (on-line) e um quadro sobre viagens de Arthur Veríssimo (interagindo, de casa, com Ratinho).

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

