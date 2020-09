Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 18 de setembro de 2020

Deborah Secco, Vitória Strada e Juliana Paiva voltaram a gravar “Salve-se Quem Puder”. (Foto: Victor Pollak)

É chegada a hora dos artistas e músicos voltarem a trabalhar

Na televisão, assim como em outros tantos setores, a vidinha vai voltando ao normal. Não ainda ao que foi no passado, mas aos poucos retomando as gravações de novelas ou apresentação de programas.

Claro que ainda será necessário um tempo para retornar à antiga normalidade, mas percebe-se que já está sendo possível administrar melhor essa situação toda.

Esforços e boa vontade, percebe-se, nunca faltaram para isso.

Assim como se deseja e também se entenda como necessário que artistas e músicos, com a mesma responsabilidade e segurança, tenham o direito de voltar a trabalhar.

Por que não? São pessoas que há mais de seis meses foram obrigadas a suspender as suas atividades, a maioria delas encontrando sérias dificuldades para sobreviver.

Se as estações do Metrô podem ficar lotadas e já foi decidido que até as eleições serão realizadas em novembro, será que não é hora de também dar maior atenção a essas categorias?

TV Tudo

Cautela

Após tantos incidentes, para alguns setores da Band virou questão de honra colocar Mariana Godoy no ar, quase quatro meses depois da sua contratação.

Até certo ponto, entende-se, mas é necessário observar alguns cuidados. Não pode ser de qualquer jeito.

E outra

Para todos os efeitos, esse novo programa da Mariana é anunciado como talk-show.

Será que é o ideal? Talk-show, com exibição só uma vez por semana, funciona? A questão do hábito não precisa mais ser considerada? “Melhor Agora”, título da atração, tem estreia marcada para segunda-feira.

Falta de atenção

No intervalo de Bolivar e Palmeiras, estreia do SBT no futebol, passaram os lances de Grêmio e Universidad, também da Libertadores.

Tudo certo. Só que alguém teve a façanha de cortar da narração do Luiz Alano os nomes dos autores dos gols.

E tudo bem

Estreia é estreia. Em uma casa, SBT, com investidas pontuais no campo esportivo, o trabalho apresentado foi dos mais corretos.

Injusto até, neste primeiro momento, querer medir o resultado, usando números da audiência. Não é por aí. São muitos os fatores em jogo.

E o Pato?

Até funcionários do próprio SBT ficaram na expectativa de uma aparição de Alexandre Pato como comentarista no jogo da “Libertadores”, quarta-feira.

Mas, oficialmente, nunca foi feito convite para o ex-SPFC. Alguém “inventou”. Aliás, até queria saber: quem será que inventou?

Na TV

A minissérie “Hebe”, em cartaz nas noites de quinta-feira da Globo, terá seu último capítulo exibido em 1º de outubro.

A faixa será ocupada pelo “The Voice Brasil”, mas não imediatamente. O reality só começa no dia 15.

Reta final

A Record exibe nesta sexta-feira o décimo episódio do reality “Top Chef”, comandado por Felipe Bronze, Ailin Aleixo e Emmanuel Baisoleil.

Final marcada para o dia 2 de outubro.

Aniversário

Hoje é dia de cumprimentar essa jovem senhora, a televisão no Brasil, que está completando 70 anos.

E que veio a se tornar nossa amiga de todos os dias, de todos os momentos.

Deslize

Aliás, várias pessoas perceberam uma falha na chamada do “Globo Repórter 70 anos da TV”.

No vídeo sobre as novelas foi mostrada uma cena do filme “Xica da Silva”, com Zezé Mota e Walmor Chagas, e não da novela protagonizada por Tais Araújo na extinta Manchete. A coluna procurou a Globo para comentar esse deslize, mas não houve resposta até o fechamento.

C´est fini

Já são muitos os interessados em participar da novela “Pantanal” na Globo.

Assim como as tentativas de fazer seus nomes chegarem a Rogério Gomes e Silvio de Abreu, os encarregados dessa escalação.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

